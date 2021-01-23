Парламент Риги не разрешил митинг в поддержку Навального из-за пандемии

Рига, 23 января. Рижская дума отказала в проведении митинга в поддержку российского блогера Алексея Навального. Об этом рассказал источник в парламенте латвийской столицы.

Организаторы акции собирались провести митинг у здания посольства РФ в Риге. Рижская дума запретила им делать это из-за пандемии коронавируса.

«Из-за ограничений, связанных с пандемией, Рижская дума не согласовала митинг», — сообщил собеседник РИА Новости.

Американское посольство в Москве ранее «прорекламировало» на своем сайте незаконные митинги сторонников Навального, сделав это под прикрытием заботы о своих гражданах. Россияне в социальных сетях, по данным Федерального агентства новостей, назвали действия дипломатов США вмешательством во внутренние дела РФ.

Публикацию посольства США, как отметило RT, прокомментировали в МИД РФ. Подобные действия дипломатов вызовут соответствующую реакцию Москвы, подчеркнули в министерстве.