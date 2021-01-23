Предсмертное голосовое сообщение Юлии Началовой из больницы опубликовано в Сети

Москва, 23 января. Бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала отрывок из фильма о певице, которой не стало в марте 2019 года. По ее словам, там звучат реальные голосовые сообщения артистки.

На своей странице в Instagram Исаева сообщила, что фильм о Началовой будет выходить в эфире программы Ксении Собчак «Док ток» 25, 26 и 27 января. Три серии документальной драмы были сняты Первым каналом.

«В этом анонсе вы слышите подлинный голос Юли. В самом фильме, построенном на рассказах близких и сценах, воссозданных и доработанных режиссерами телеканала, вы увидите многое из событий, произошедших в ее жизни. Действие фильма берет начало с конца», — написала она.

В опубликованных кадрах из фильма слышен голос Началовой, которая с трудом рассказывает, что у нее «поднялась температура 39», ее несли на носилках, поскольку она находилась без памяти. Запись была сделана 8 марта 2019 года.

«Хотели чистить, резать ногу. Хочу восстановиться скорее», — говорит певица на другой записи.

Началова скончалась 16 марта 2019 года. 31 января ей могло бы исполниться 40 лет.

Несколько дней назад стало известно о сыне певицы, который родился уже после ее смерти. Отцом мальчика является последний возлюбленный исполнительницы — судья Вячеслав Кудря. По словам мужчины, ребенка выносила суррогатная мать, а яйцеклетки Началова заморозила давно, при подготовке к ЭКО.

Подруга артистки Анна Калашникова не исключила, что ее подруга действительно могла решиться воспользоваться услугами суррогатной матери.