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Минтруд принял решение о выплатах части россиян по 4372 рубля ежемесячно

Минтруд принял решение о выплатах части россиян по 4372 рубля ежемесячно

Москва, 23 января. Россияне вскоре начнут получать новые средства. По решению Минтруда, ежемесячную выплату назначат льготникам.

С 1 февраля, согласно проекту постановления ведомства, социальные выплаты в России будут проиндексированы на 4,9%. Среди прочего, вырастет и ежемесячная денежная выплата, право на которую имеют федеральные льготники. Речь идет, в частности, о блокадниках, ветеранах боевых действий, пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС и других категориях граждан, сообщает SMnews.

В 2020 году были проиндексированы пенсии россиян, родившихся во время Великой Отечественной войны. Сейчас минимальный размер их социальных выплат составляет 4,1 тыс. рублей. Уже с 1 февраля эта сумма будет увеличена примерно на 200 рублей — до 4372 рублей.

В ближайшее время на сайте Минтруда должен появится полный перечень льготников, претендующих на повышение выплат.

Минтруд принял решение о выплатах части россиян по 4372 рубля ежемесячно

Днем ранее сообщалось, что Минтруд прорабатывает вопрос об индексации пенсий для работающих граждан. Доклад правительству об этом должен быть готов к 1 февраля. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров к указанному сроку. 

В России индексация пенсий, согласно конституции, должна проводиться не реже одного раза в год. Но в законе нет уточнения, распространяется ли это правило на работающих пенсионеров. У них пенсии не индексировались с начала 2016 года. Это решение было принято в связи с необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

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