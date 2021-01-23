Минтруд принял решение о выплатах части россиян по 4372 рубля ежемесячно

Москва, 23 января. Россияне вскоре начнут получать новые средства. По решению Минтруда, ежемесячную выплату назначат льготникам.

С 1 февраля, согласно проекту постановления ведомства, социальные выплаты в России будут проиндексированы на 4,9%. Среди прочего, вырастет и ежемесячная денежная выплата, право на которую имеют федеральные льготники. Речь идет, в частности, о блокадниках, ветеранах боевых действий, пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС и других категориях граждан, сообщает SMnews.

В 2020 году были проиндексированы пенсии россиян, родившихся во время Великой Отечественной войны. Сейчас минимальный размер их социальных выплат составляет 4,1 тыс. рублей. Уже с 1 февраля эта сумма будет увеличена примерно на 200 рублей — до 4372 рублей.

В ближайшее время на сайте Минтруда должен появится полный перечень льготников, претендующих на повышение выплат.

Днем ранее сообщалось, что Минтруд прорабатывает вопрос об индексации пенсий для работающих граждан. Доклад правительству об этом должен быть готов к 1 февраля. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров к указанному сроку.

В России индексация пенсий, согласно конституции, должна проводиться не реже одного раза в год. Но в законе нет уточнения, распространяется ли это правило на работающих пенсионеров. У них пенсии не индексировались с начала 2016 года. Это решение было принято в связи с необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.