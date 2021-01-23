Вирусолог оценил перспективы назальной вакцины от коронавируса

Москва, 23 января. Назальная вакцина от коронавируса может эффективнее воздействовать на организм, так как будет вводиться через носоглотку. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Форма вакцины в виде спрея не нова, подобный препарат от гриппа уже пытались создать. Однако лекарство должно представлять собой живую вакцину, а в случае с коронавирусом пока используются инактивированные, которые можно применять только внутримышечно, пояснил специалист.

Ученые в теории могут создать эффективную назальную вакцину от коронавируса. Введение через носоглотку будет даже лучше, чем с помощью инъекции, заявил Альтштейн в интервью изданию «Ридус».

«Если входные ворота для вируса — это носоглотка, то, конечно же, живую вакцину лучше вводить туда, например, посредством спрея», — добавил вирусолог.

Специалисты ранее начали испытания назальной вакцины от коронавируса на мышах. В основе препарата находится вирус-возбудитель болезни Ньюкасла, к которому добавлен белок SARS-CoV-2.

Альтштейн рассказал россиянам, что будет, если не соблюсти интервал между введением инъекций в рамках вакцинации от коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о более 96,2 млн пациентов с COVID-19 в мире. Из них более 2 млн скончались, сообщает RT.