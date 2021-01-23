«Золотого орла» за лучшую мужскую роль вручили Юрию Борисову

Москва, 23 января. Лучшим актером и обладателем «Золотого орла» стал Юрий Борисов, сыгравший в фильме «Калашников».

«Спасибо вам, спасибо моим родителям. Будьте здоровы», — заявил он, получив награду.

Вместе с Борисовым в номинации значились Александр Петров, снявшийся в фильме «Стрельцов», и Максим Матвеев, сыгравший в фильме «Союз спасения».

«Калашников», снятый режиссером Константином Бусловым, рассказывает о судьбе выдающегося конструктора Михаила Калашникова, в 28 лет создавшего легендарный автомат АК-47. События картины начинаются с Великой Отечественной войны, где танкист, старший сержант Калашников, выполняет боевую задачу ценой тяжелого ранения.

В номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» победу присудили Максиму Матвееву, который сыграл в сериале «Триггер».

Премию за вклад в российский кинематограф получила народная артистка РФ, режиссер Светлана Дружинина, которую зрители знают и любят за фильмы про гардемаринов и сериал «Тайны дворцовых переворотов». Когда она вышла на сцену, присутствующие в зале встали, чтобы приветствовать ее аплодисментами.

Ранее ФАН сообщал, что лучшим фильмом признан «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева. Премию «Золотой орел» в номинации «Лучший режиссер» присудили Андрею Кончаловскому за фильм «Дорогие товарищи», выдвинутый ранее на «Оскар». Статуэтку на сцене получил сын режиссера Петр Михалков.