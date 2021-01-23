Кончаловскому присудили «Золотого орла» как лучшему режиссеру

Москва, 23 января. Премию «Золотой орел» в номинации «Лучший режиссер» присудили Андрею Кончаловскому за фильм «Дорогие товарищи», выдвинутый ранее на «Оскар».

Кончаловский обошел своих коллег Андрея Зайцева с «Блокадным дневником» и Жору Крыжовникова, снявшего «Лед 2». Победителя объявил актер Сергей Гармаш, но саму статуэтку получил за режиссера его сын Петр Михалков.

«Я знаю, что мой папа очень благодарен. Спасибо большое», — произнес он со сцены.

В основу фильма «Дорогие товарищи» легли реальные события, произошедшие в 1962 году в советском Новочеркасске. Чтобы подавить забастовку на заводе, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. Ее героиня работница парткома Людмила верит, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением работников завода. Ее мировоззрение меняется, когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток.

Исторический художественный фильм вышел в прокат 12 ноября. Премьеру планировали провести еще в мае, но из-за пандемии коронавируса ее пришлось отложить. В ноябре прошлого года стало известно, что картину выдвинут от России на премию «Оскар». Лента победила на фестивале российских фильмов «Спутник над Польшей», а также стала главным фильмом года по версии журнала «КиноРепортер». Кроме того, «Дорогие товарищи» получили спецприз жюри Венецианского фестиваля и был

Ранее ФАН сообщал, что лучшим фильмом признан «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева.