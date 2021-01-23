«Блокадный дневник» признан лучшим фильмом премии «Золотой орел»

Москва, 23 января. Лучшим фильмом, по версии кинематографической премии «Золотой орел», признан «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева.

В пятницу в Москве состоялась церемония вручении премии. Зайцев также получил приз за лучший сценарий. Во время награждения режиссер признался, что для него «это полная неожиданность».

«Этого сценария, этого фильма не было бы, если бы не было «Блокадной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, потому что именно она дала толчок к тому, что я понял, не знаю, почему, что хочу снять это кино», — заявил он, отдельно поблагодарив свою команду.

В октябре прошлого года «Блокадный дневник» удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля.

События фильма Зайцева разворачиваются в первую, самую тяжелую блокадную зиму, в феврале 1942 года. Главная героиня Ольга потеряла мужа. Она проходит через замерзший город, чтобы проститься с отцом. Этот путь вместе с ней проходит и зритель. В основу сценария легли произведения Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминания блокадников. В главных ролях снялись Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.

Премию «Золотой орел» вручают в России с 2002 года. Номинантов выбирает экспертный совет, а саму премию присуждают победителю голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.