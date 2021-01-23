МИД РФ ответил на сообщения посольства США о митингах в России

Москва, 23 января. МИД России ответил на публикацию посольства США о несанкционированных митингах в РФ.

Любые попытки такого «освещения» происходящего будет приравниваться к грубому вмешательству во внутренние дела государства, подчеркнули в министерстве. Американское посольство в столице России на своем сайте разместило информацию о несогласованных митингах 23 января, одновременно призывая американцев избегать подобных мероприятий.

«Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами», — говорится в Telegram-канале МИД РФ.

Подобные действия со стороны США возымеют соответствующую реакцию, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве. МВД и Генеральная прокуратура не раз предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций.

Федеральное агентство новостей накануне сообщало, что США уличили в причастности к организации незаконных массовых митингов. Американское посольство под прикрытием заботы о своих гражданах нашло способ «прорекламировать» незаконные митинги в поддержку блогера Алексея Навального.