Юную блогершу затравили на Украине из-за симпатий к России

Москва, 23 января. Популярная TikTok-блогер из Киева Таисия Маламан, публикующая ролики под ником Di.rubens, стала объектом травли на Украине. Девушке не простили, что в одном из опросов она выбрала Россию, а не Украину.

Украинские националисты обвиняют девушку в «пропаганде агрессора», ее данные уже попали в базу террористического сайта «Миротворец». Во многом это заслуга офицера ВСУ Анатолия Штефана с позывным «Штирлиц», отчитавшего блогера на своей странице в Facebook. Он также опубликовал отредактированный ролик, оставив только те фрагменты, где она отвечает о России.

«Я считаю это недопустимым, неправильным, считаю это для украинской девушки, причем блогера, на которую подписано большинство украинских подростков, позорным поступком», — написал он.

А чуть позже он заявил, что Таисия «решила написать жалобу в Министерство обороны, чтобы он принес официальные извинения». По его мнению, действия юной украинки — это «удар по вооруженным силам и воинам». Штефан обратился к подписчикам с просьбой помочь ему «в этой борьбе».

Среди тех, кто поддержал «Штирлица» в травле девушки — обвиняемый в убийстве националист Сергей Стерненко. Обозвав Таисию «паскудой», он потребовал, чтобы та покинула страну.

Маламан уже обратилась к главе МВД Украины, сообщив о нескончаемых угрозах физической расправы.

По данным украинских СМИ, Минобороны Украины уже обозначило свою позицию, встав на сторону Штефана. В ведомстве пообещали взять вопрос на особый контроль, как только от девушки поступит официальная жалоба.