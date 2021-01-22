Альтштейн объяснил важность соблюдения срока между прививками от COVID-19

Москва, 22 января. Прививки от коронавируса делают в два этапа с интервалом до трех недель. О важности соблюдения этого срока рассказал профессор Анатолий Альтштейн.

Указанный интервал, по словам профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, способствует формированию оптимального иммунитета. Отклонения в сроках введения второго компонента вакцины на несколько недель, как отметил ученый, некритичны.

«Если окажется четыре или пять недель, то это не так уж страшно. Два месяца – это много. Но это все равно даст защиту», – подчеркнул Альтштейн в беседе с телеканалом «360».

Эксперт Роспотребнадзора ранее назвал сроки формирования антител к коронавирусу после вакцинации. Организм человека, по его словам, получает защиту от инфекции через 32-45 дней после прививки. Максимальный срок формирования антител — 56 дней с момента вакцинации, добавили в ведомстве.