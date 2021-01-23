Скандал с «разводом» представитель Манукяна назвала «заботой пиар-службы Бузовой»

Москва, 23 января. Скандал вокруг расставания блогера Давы Манукяна с Ольгой Бузовой — личное дело певицы и ее пиар-службы, сообщила помощница тиктокера Анна.

Всего дне недели назад состоялась «свадьба» на Мальдивах Давы и Бузовой. Хоть мероприятие и было символическим, пара в соцсетях не уставала публиковать посты о вечной любви. Скандал разразился после дня рождения певицы: якобы из-за опоздания возлюбленного, она с ним разругалась, после чего последовала обида и окончательный разрыв отношений.

Вскоре Бузова обвинила Даву в насилии: он, по ее словам, избивал и унижал ее. Обо всем этом певица поведала в сторис Instagram, будучи заметно нетрезвой. Скриншот личной переписки с бывшим возлюбленным она чуть позже удалила.





Что на самом деле случилось у звездной пары достоверно неизвестно. Некоторые СМИ сообщали, что после дуэта блогера с Филиппом Киркоровым и участия в шоу «Танцы со звездами» Бузова посчитала, что ее избранник слишком зазнался.

Сам Манукян продолжает хранить молчание. Ни признаний, ни разоблачений, ни сожалений, в отличии от своей экс-возлюбленной, он в соцсетях не выкладывал.

«Эту тему он не комментирует и не собирается. Это личное дело Ольги. Нас не касается: Давид живет своей жизнью. Пусть все идет, как идет», — заявила порталу kp.ru пиарщица блогера Анна.

Комментируя резкие высказывания его матери в Сети в адрес Бузовой, Анна сообщила, что они «не видели этой информации».

«Давид сейчас очень занят, он ведь участвует в телепроекте «Танцы со звездами», каждый день репетиции. Весь этот скандал — забота пиар-службы Ольги Бузовой. Нам о нем нечего сказать», — резюмировала представитель Манукяна.

Ранее колумнист ФАН Вадим Манукян подчеркнул, что «никогда не верил диким слухам о том, что у Ольги Бузовой и Давы контракт и что, дескать, они просто играли влюбленных». Он выразил мнение, что «Даве нужная была Ольга ради расширения связей в профессиональной среде». Того, что на сегодняшний день добился блогер, по словам звездного колумниста, «сложно было бы достичь без такой медийности, которую Даве принесли отношения с Бузовой».