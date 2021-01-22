В Калининградскую область чаще всего путешествуют жители Подмосковья

Калининград, 22 января. Янтарный край с целью туризма чаще всего посещают жители Московской области. Об этом заявляют в правительстве региона. 23% отдыхающих приехали из Подмосковья, 20% из Москвы, 10% из Саратовской области, столько же из Санкт-Петербурга, а 6% из Ханты-Мансийского автономного округа. Объем трат гостей Калининграда по банковским картам в 2020 году вырос на 23% к 2019 году и составил 3,5 млрд руб.

Губернатор Антон Алиханов заявил, что в Калининградской области необходимо развивать туристическую инфраструктуру, особенно в приморских городах, где посещают пляжи. Муниципалитеты уже начинают готовиться к приему гостей.

«Те пики турпотока, которые были в июле и августе 2020, будут и в нынешнем сезоне. Все дополнительные средства, которые вы смогли отстоять в рамках бюджета, надо срочно контрактовать и доводить до муниципалитетов, чтобы до начала сезона было все сделано», – дал глава региона поручение представителям министерства по культуре и туризму.

Он также поставил задачу усилить контроль над берегоукрепительными работами на западном пляже Зеленоградска и уделить особенное внимание строительству велодорожки «От Косы до Косы», а также обустройству пляжей на внутренних водоемах.

Ранее ФАН сообщал, что Антон Алиханов не мог улететь в Калининград из Москвы и пожаловался на авиакомпанию «Аэрофлот». Вместе с женой и тремя детьми он провел в аэропорту более двух часов, но смог отправиться домой только на следующий день.