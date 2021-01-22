США уличили в причастности к организации незаконных массовых митингов в России

Москва, 22 января. Посольство США в России под прикрытием заботы о своих гражданах нашло способ «прорекламировать» незаконные митинги, которые планируют провести в России сторонники арестованного блогера Алексея Навального. Россияне в соцсетях называют подобные действия со стороны американских дипломатов прямым вмешательством в дела Москвы.

На официальном сайте американского посольства опубликовано предупреждение, что 23 января в России планируется проведение «демонстраций в поддержку активиста оппозиции».

«Эти демонстрации могут быть несанкционированными. Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в других районах городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с демонстрациями мероприятий», — говорится в сообщении.

Далее в тексте обозначены конкретные списки мест, где и будут проходить незаконные акции, в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Владивостоке, Хабаровске, Улан-Удэ и Иркутске. При этом указано не только место и время встречи, но и маршруты следования протестующих.

Помимо этого списка, диппредставительство приводит список действий, «которые необходимо предпринять». Американцам советуют «следить за обновлениями на локальных носителях», избегать толп в этих районах и самих демонстраций. Среди прочего рекомендуется носить с собой паспорт гражданина США.

Пользователи в соцсетях обращают внимание на то, что таким образом американское посольство буквально вмешивается в дела РФ, распространяя завуалированные призывы к незаконным демонстрациям.

«Агент Навальный активирован. Посольство США опубликовало, где завтра пройдут митинги», — пишет в Twitter пользователь под ником @scopsotus7.

Многие посчитали, что подобный шаг – это уже верх наглости американских дипломатов.

Другие пользователи задаются вопросом, что было бы, если себе подобное позволила Москва. Ответ, впрочем, очевиден.