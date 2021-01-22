Россию официально назовут «агрессором» в пакете законопроектов о Донбассе

Киев, 22 января. Власти Украины намерены определить Россию как «агрессора» в законопроекте о переходном периоде для Донбасса.

Верховная рада Украины может принять в 2021 году пакет законопроектов, касающийся переходного периода для Донбасса. Он будет включать порядок проведения амнистии, заявил в декабре прошлого года вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«Мы предлагаем в этом законе откровенно сказать, что государством-агрессором, относительно оккупированного Крыма, Севастополя и отдельных районов Донбасса, является Российская Федерация — четко и понятно», — передает слова Резникова «Укринформ».

Важным международным аспектом является то, что Крым и Донбасс были не аннексированы, а «оккупированы». Сейчас украинские власти готовят глоссарий, в котором во избежание путаницы, Россия будет прописана как страна-агрессор, сообщил министр.

Днем ранее крымский политолог Владимир Джаралла рассказал, что если бы Крым остался в составе Украины, его ждали бы кровь и гражданская война. На полуострове могло бы произойти то же, что произошло в Одессе, Мариуполе и Днепропетровске.