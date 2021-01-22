Президент Зимбабве: США не имеют права учить других демократии после штурма Капитолия

Хараре, 22 января. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что Соединенные Штаты утратили право учить другие государства демократии и должны немедленно отменить санкции против его страны.

«В прошлом году президент Трамп продлил болезненные экономические санкции, введенные в отношении Зимбабве, сославшись на озабоченность по поводу демократии в стране. События 6 января показали, что США не имеют морального права наказывать другую нацию под видом поддержания демократии. Эти санкции должны прекратиться», — пояснил Мнангагва.

Напомним, в начале января сторонники экс-президента Соединенных Штатов ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где проводилось утверждение результатов голосования на президентских выборах. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и оружие; погибли пять человек.

Комментируя это событие, глава Зимбабве отметил, что за несколько часов, пока длился «штурм», США потеряли доверие мирового сообщества.

Соединенные Штаты ввели экономические санкции против южноафриканского государства в 2003 году за нарушения прав человека и коррупцию, происходившие при предыдущем президенте страны. Несмотря на проведение демократических выборов и уход Роберта Мугабе, который правил в Зимбабве на протяжении 30 лет, отменять наложенные ограничения Вашингтон не стал.

Во время церемонии передачи российской гуманитарной помощи, доставленной в Хараре в сентябре прошлого года, замглавы МИД Зимбабве Дэвид Мусабаяна напомнил, что Москва последовательно поддерживает страны, оказавшиеся под несправедливыми санкциями Запада. Так, Россия выступила за отмену оружейного эмбарго ООН, наложенного на Центральноафриканскую Республику.