Госкомтелерадио Украины запретил ввоз еще 18 книг из России

Киев, 22 января. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) не дал разрешения на ввоз в страну еще 18 книг из России, сообщила в Facebook пресс-служба ведомства.

«Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз на Украину еще 18 книг, которые содержат пропаганду государства-агрессора», — говорится в сообщении комитета.

По данным Госкомтелерадио Украины, к ввозу в страну запрещены выпущенные издательством «Манн, Иванов и Фербер» книги, так как на их обложках присутствует реклама издательств «АСТ» и «Эксмо» и компании «Яндекс», которые входят в санкционный список. Книги также содержат рекламу находящейся в этом списке соцсети «ВКонтакте».

В конце 2016 года бывший на тот момент президентом Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа печатной продукции «антиукраинского содержания» из России на украинский рынок​​​. Госкомтелерадио с 2017 года выдало свыше 30 тысяч разрешений на ввоз издательской продукции из РФ и более четырех тысяч отказов.

В минувшем году Государственный комитет Украины по телерадиовещанию запретил ввоз из России 151 издания тиражом около миллиона экземпляров из-за «антиукраинского содержания». Решение о запрете основывается на «отрицательных заключениях экспертов» на фоне «несоответствия критериев оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на Украине».