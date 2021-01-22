Полиция Кении разогнала митинг против переизбрания президента Уганды Мусевени

Найроби, 22 января. Полиция Кении разогнала толпу угандийцев, намеревавшихся провести протестную акцию в центре столицы, рядом с посольством родной страны.

Граждане Республики Уганда, работающие в соседней Кении, решили провести марш с требованием отставки президента Йовери Мусевени, который недавно переизбрался на шестой срок подряд. Протестующие собрались в центре Найроби в популярном саду Дживанджи, откуда планировалось начать демонстрацию.

Однако столичная полиция Кении разогнала собравшихся с использованием слезоточивого газа и конфисковала подготовленные плакаты еще до официального старта мероприятия.

Заместитель начальника полиции Мбуса Авуор заявил, что уведомление об акции в правоохранительные органы не поступало. Соответственно, протест является незаконным. Организаторы марша, в свою очередь, утверждают, что предупредили власти о своих намерениях, и обещают повторить мероприятие.

Президентские выборы в Уганде прошли 14 января. Победителем стал действующий глава государства Йовери Мусевени, который является бессменным лидером страны более 30 лет. Ему противостоял популярный певец Роберт Кьягулани, известный под псевдонимом Боби Вайн.

Голосование прошло в напряженной атмосфере. Правительство ввело в столицу дополнительные силы правопорядка и временно заблокировало работу социальных сетей. Международная редакция Федерального агентства новостей подробно рассказывала об особенностях избирательного процесса в Уганде.