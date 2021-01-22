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Африка

Гуманитарный кризис в Мозамбике вызывает беспокойство международных организаций

Гуманитарный кризис в Мозамбике вызывает беспокойство международных организаций

Мапуто, 22 января. Директор Регионального бюро Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Южной Африки Валентин Тапсоба прокомментировал гуманитарный кризис на территории Мозамбика.

Официальный аккаунт ведомства в Twitter опубликовал цитату из выступления дипломата в рамках утренней пресс-конференции.

«Переселение перемещенных лиц в Кабу-Делгаду должно быть осознанным, достойным и добровольным решением. Людей необходимо разместить в безопасных районах», — утверждает Тапсоба.

 

 

Представитель Всемирной продовольственной программы Антонелла Д'Априле заявила, что из-за нападений боевиков пострадало порядка 565 000 жителей.

По информации Telegram-канала «Африканистика» вследствие активизации террористов в стране погибло более 2,5 тысяч человек. Большая часть жертв является гражданскими лицами.

Гуманитарный кризис в Мозамбике вызывает беспокойство международных организаций

Внутренне перемещенные жители вынуждены находиться в условиях дефицита воды и питания. Д'Априле утверждала, что нехватка денежных средств на обеспечение продовольствия приведет к голоду в центрах временного содержания весной текущего года.

Ранее Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что власти Мозамбика попросили помощи у Зимбабве для пресечения атак со стороны членов запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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