Гуманитарный кризис в Мозамбике вызывает беспокойство международных организаций

Мапуто, 22 января. Директор Регионального бюро Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Южной Африки Валентин Тапсоба прокомментировал гуманитарный кризис на территории Мозамбика.

Официальный аккаунт ведомства в Twitter опубликовал цитату из выступления дипломата в рамках утренней пресс-конференции.

«Переселение перемещенных лиц в Кабу-Делгаду должно быть осознанным, достойным и добровольным решением. Людей необходимо разместить в безопасных районах», — утверждает Тапсоба.

"Relocation of displaced people in Cabo Delgado #Mozambique should be an informed, dignified and voluntary decision, and to areas where people can be accommodated with safety and dignity ", said @ValentinTapsoba in the @UN Regional Directors press conference this morning. pic.twitter.com/An2aSh2Poa — UNHCR Mozambique (@UNHCRMozambique) January 20, 2021

Представитель Всемирной продовольственной программы Антонелла Д'Априле заявила, что из-за нападений боевиков пострадало порядка 565 000 жителей.

По информации Telegram-канала «Африканистика» вследствие активизации террористов в стране погибло более 2,5 тысяч человек. Большая часть жертв является гражданскими лицами.

Внутренне перемещенные жители вынуждены находиться в условиях дефицита воды и питания. Д'Априле утверждала, что нехватка денежных средств на обеспечение продовольствия приведет к голоду в центрах временного содержания весной текущего года.

Ранее Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что власти Мозамбика попросили помощи у Зимбабве для пресечения атак со стороны членов запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.