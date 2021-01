Гуманитарный кризис в Мозамбике вызывает беспокойство международных организаций

Мапуто, 22 января. Директор Регионального бюро Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Южной Африки Валентин Тапсоба прокомментировал гуманитарный кризис на территории Мозамбика.

Официальный аккаунт ведомства в Twitter опубликовал цитату из выступления дипломата в рамках утренней пресс-конференции.

"Relocation of displaced people in Cabo Delgado #Mozambique should be an informed, dignified and voluntary decision, and to areas where people can be accommodated with safety and dignity ", said @ValentinTapsoba in the @UN Regional Directors press conference this morning. pic.twitter.com/An2aSh2Poa