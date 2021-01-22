Мало кто из нас может представить свою жизнь без верного спутника — мобильного телефона. Смартфоны сегодня — не только средство связи, но и способ хранения личной и важной деловой информации. Секретарь, личный помощник, доверитель, консультант — все это он, мобильный телефон. Не случайно многим из нас знакомо чувство некоторого беспокойства в момент, когда устройства нет под рукой или разрядилась батарея. Насколько сильно вы переживаете ситуацию, когда находитесь вне доступа? Можно сказать, что XXI век породил новый вид тревоги — страх остаться без нашего привычного помощника телефона.

В какой же момент тревога, связанная с невозможностью воспользоваться своим телефоном и известная под термином «номофобия», становится опасной для нашего здоровья? ФАН попросил рассказать об этом явлении эксперта — психолога Дарью Шибанкову.

Что такое номофобия и как она проявляется?

Определение «номофобия» появилось сравнительно недавно и образовалось от аббревиатуры «no mobile-phone phobia», то есть страх остаться без смартфона. Вторая трактовка, которую используют психологи и психотерапевты, более точно отражает суть явления — зависимость от мобильного телефона. Как и любая другая зависимость, номофобия проявляется в нескольких аспектах:

1. Человек, страдающий зависимостью от телефона, обнаруживает, что значительно меньше внимания уделяет другим сферам жизни, и это имеет последствия: портятся отношения с близкими, сокращается время сна, падает работоспособность, существенно снижается эмоциональный фон.

2. Когда человек не проверяет телефон достаточно долгое время, он начинает чувствовать устойчивую тревогу.

3. Иногда человек проверяет телефон импульсивно, то есть на автомате, без принятого решения сделать это. Рука будто бы сама тянется к девайсу.

4. Есть ощущение, что «всегда мало» — например, человек может обнаружить у себя симптом «двух экранов», когда одновременно используются телефон и телевизор, телефон и ноутбук.

В каком возрасте люди подвержены номофобии?

Может показаться, что номофобии подвержены в основном молодые люди, которые просто «живут в телефоне». Однако наш эксперт считает по-другому.

«Номофобия может быть свойственна человеку любого возраста. Ошибочно считать, что ей подвержены в первую очередь подростки. Они в зоне риска лишь потому, что охотнее пользуются девайсами, чем люди более старших поколений. Но сам по себе смартфон не является злом — источник зависимости всегда находится внутри самого человека и его переживаний», — говорит Дарья Шибанкова.

Какие последствия бывают у номофобии?

Как и любой страх, переживаемый человеком достаточно длительное время, «телефонная зависимость», в конце концов, приводит к неприятным последствиям. Но так ли виновен в этих неприятностях гаджет, назначение которого — сделать нашу жизнь более комфортной? Шибанкова считает, что не стоит спешить с выводами:

«Я бы сказала, что номофобия уже сама по себе последствие. Человек страдает, теряет способность управлять своей жизнью, чувствовать умиротворение, получать удовольствие от живого общения».

Наиболее опасное последствие длительной номофобии — изоляция. Социальное окружение человека, который не выпускает из рук телефон, постепенно тает, поскольку не происходит взаимообмена. А уже в изоляции развиваются тревожные расстройства и депрессии.

Как диагностируют номофобию специалисты? Существуют ли какие-то тесты?

В настоящее время в международной классификации болезней нет такого специфического раздела как «Номофобия» или зависимость от цифровых устройств.

«Наиболее вероятно, что человеку с симптомами номофобии диагностируют тревожное расстройство, депрессию или специализированную фобию, — говорит Дарья Шибанкова. — О существовании специального теста на зависимость от телефона, который определяет именно номофобию, мне не известно. Наиболее приближенным по тематике является тест Кимберли Янг на интернет-зависимость, его можно найти в свободном доступе на психологических порталах».

Что делать тем, у кого диагностирована номофобия?

Если вы обнаружили у себя признаки номофобии, вы можете помочь себе, проделав ряд несложных действий. Для начала нужно осознать масштаб проблемы. Попробуйте в течение нескольких дней отмечать, проявляются ли у вас следующие особенности:

• проводили ли вы в телефоне существенно больше времени, чем планировали изначально?

• фиксировали ли вы «торг в своей голове», когда часть вас говорит, что пора заканчивать, а вторая уговаривает на «еще чуть-чуть» и в итоге вы сдаетесь?

• допускали ли вы одну и ту же ошибку планирования, зная, что вам необходимо спать/заниматься делами/внимательно слушать собеседника, и все равно брали в руку телефон, получая в итоге неприятные последствия?

• проверяли ли вы оповещения в телефоне, не задумываясь об этом, не ставя себе такую цель?

Важно отмечать для себя эти проявления каждый день и желательно письменно. На помощь вам придет обычный ежедневник, где можно от руки вести короткие записи. Это поможет вам оценить, насколько вы зависимы от девайса, и не обманывать себя.

Далее начинайте внедрять ограничения на пользование телефоном. Например, расписание на утро может включать гигиенические процедуры, завтрак/кофе. Телефон в руки вы берете только через 10-15 минут после подъема. Такой же порядок действий и в вечернее время.

Отключите ненужные уведомления, звуки, оповещения о том, что вам пришло сообщение, почистите интернет-пространство от лишней информации. Очень важно фиксировать моменты, когда и в каких случаях проявляется тревожность, и спрашивать себя, «чего именно я сейчас боюсь?».

«Вы можете обнаружить, что пугает вас вовсе не отсутствие телефона, а, например, вероятность пропустить важное сообщение по работе или поссориться с кем-то. С этими страхами можно обратиться к психологу, который поможет размотать нить клубка ваших проблем и справляться с ними более продуктивно», — предлагает Шибанкова.

Как вести себя родителям в случае, если у ребенка диагностирована номофобия?

Наши дети знакомятся с девайсами очень рано. Практически у каждого школьника сегодня есть не только телефон, наличие которого оправдано своевременной связью со взрослыми, но и планшет, ноутбук. И в каждом таком гаджете полным полно развлекательных игр и просто пабликов с картинками. С одной стороны, вся эта информация помогает ребенку «поменять матрицу», узнать что-то новое, пообщаться с друзьями, и, разумеется, это не следует считать зависимостью от телефона. Но что делать, если вы вдруг заметили, что чадо буквально «зависает» в мобильнике и не реагирует на ваши вопросы, просьбы и так далее?

Обычно первое и абсолютно понятное желание родителя в этом случае — ограничить ребенку доступ к телефону. К сожалению, такие меры могут привести к развитию другой зависимости, если не сопровождать их открытым разговором с ребенком о том, что происходит в его жизни. Вы можете обнаружить, что в смартфоне он «прячется» от проблем, неразрешимых ситуаций и невыносимых эмоций — все это и является причинами зависимости от телефона.

Договоритесь со своим чадом, что время, проводимое в мобильнике или за компьютером, ежедневно ограничено, например, двумя часами, и выходить за рамки договоренностей нельзя. Проговаривая такие условия, не повышайте голос и не делайте слишком строгое лицо, поскольку ваш ребенок расценит это как наказание и будет от вас скрываться более тщательно. В то же время, открытость, доброта и понимание с вашей стороны позволят ребенку доверить вам свои переживания и вы поможете ему справиться с ними. Возможно, некоторые ситуации потребуют обращения к психологу. В любом случае, главное в лечении зависимости от телефона — оставаться союзником для своих детей.