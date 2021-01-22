Граждане ЦАР поддержали требование президента отменить эмбарго ООН

Банги, 22 января. Жители ЦАР прошли маршем по улицам столицы, протестуя против сохранения эмбарго Организации Объединенных Наций. Акцию организовали лидеры молодежных и женских объединений из Банги, Бимбо и Бегуа.

Центральноафриканская Республика находится под санкциями ООН, которые ограничивают ввоз оружия и снаряжения на территорию страны. Это сокращает возможности для модернизации национальной армии и, как следствие, делает ее менее боеспособной.

Однако действующие на территории республики боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), среди которых много иностранных наемников и радикальных исламистов, не испытывают подобных затруднений. На это указал президент африканского государства Фостен-Арканж Туадера в ходе совещания Совбеза ООН по ЦАР.

Граждане поддержали избранного президента, устроив марш против эмбарго. По их мнению, запрет на поставки вооружения препятствует установлению прочного мира в стране. Также необходимость отменить ограничения констатировали представители России и Китая.

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La marche des jeunes et des femmes contre l'embargo en Centrafrique.



La marche a été organisée par des responsables de la jeunesse, des organisations de femmes, de la société civile de Bangui, Bimbo et Bégoua. pic.twitter.com/atRjyf7bJf — centrafricain (@CENTRO20_21) January 22, 2021

Молодежные и женские объединения играют важную роль в общественной жизни ЦАР и не стесняются выражать собственное мнение доступными способами.

К примеру, организация юных мусульман Центральноафриканской Республики (JMCA) в начале января опубликовала декларацию с решительным осуждением действий CPC, нацеленных на дестабилизацию обстановки. Позже активисты провели в Банги мирную демонстрацию с требованием пресечь бесчинства боевиков и сотрудничающей с ними оппозиции.

Также молодые общественники в числе первых поздравили президента республики с победой на прошедших в декабре выборах.