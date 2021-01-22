В центре Ялты взрывом газа выбило окна в частном доме

Ялта, 22 января. В Ялте на улице Павленко (недалеко от одной из главных — Садовой) произошел взрыв. По предварительной информации Единой диспетчерской службы, причиной стал газ, распространившийся в одном из частных домов. ЧП случилось около восьми вечера.

Хозяин частного одноэтажного дома не почувствовал запах газа, а после включения света раздался взрыв. Из-за ударной волны волны были выбиты окна. Как сообщили ФАН местные жители, спасатели приехали довольно оперативно, а мужчину забрали на скорой.