Гуайдо отказался купить вакцину от COVID-19 для Венесуэлы

Каракас, 22 января. Оппозиционер и экс-депутат Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо отклонил просьбу властей Венесуэлы оказать поддержку в разблокировке активов, замороженных в лондонских банках, для покупки вакцин от COVID-19. В ответ глава МИД Хорхе Арреаса назвал его преступником, сообщает агентство TeleSur.

Правительство Николаса Мадуро призвало внутреннюю оппозицию и британские власти Великобритании выделить 120 млн долларов из заблокированных в Банке Англии счетов. Хуан Гуайдо способен отдать соответствующее распоряжение — 2 июля 2020 года Высокий суд Лондона признал его законным президентом Венесуэлы, тем самым передав в его распоряжение 30 тонн золота стоимостью около 1 млрд долларов.

Отказ Гуайдо глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал преступлением. Самопровозглашенного президента он обвинил в жестокости против народа своей страны.

«Преступники! Еще одно доказательство жестокости Гуайдо и его банды. Из-за незаконного признания Великобританией фиктивного и несуществующего правительства они (венесуэльская оппозиция. – Прим. ФАН) мешают Банку Англии разблокировать золото венесуэльского государства для покупки вакцин против COVID-19», — написал дипломат на своей странице Twitter.

¡CRIMINALES! Otra prueba de la crueldad de Guaidó y su banda.

A partir del reconocimiento ilegal del Reino Unido a un gobierno ficticio e inexistente, impiden que el Banco de Inglaterra libere el oro bloqueado del Estado venezolano para comprar vacunas para el #Covid_19. https://t.co/A6vnedQx4f — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 21, 2021

Лондонская юридическая компания Zaiwalla and Co. подтвердила отказ юристов Гуайдо в освобождении части венесуэльских активов.

«Эти средства должны быть использованы на благо народа Венесуэлы, и непримиримость представителей Гуайдо критически препятствует борьбе страны с пандемией», — заявил адвокат Ли Крестоль.

#2Oct| ???????????? ¡SEGUNDA ETIQUETA DEL DÍA! ⏩ "#SputnikVLlegaAVenezuela



Día historico llega a Venezuela, primer país latinoamericano que recibe la vacuna rusa Sputnik-V para ganar la lucha contra la COVID-19 ¡Gracias Rusia! pic.twitter.com/fMoTJrhmSS — MIPPCI (@Mippcivzla) October 2, 2020

С начала пандемии коронавируса в Венесуэле официально зарегистрировано 122 тысячи случаев заболевания COVID-19, вирус унес жизни 1129 венесуэльцев. Правительство Николаса Мадуро заключило контракт с Российским фондом прямых инвестиций на поставку 10 миллионов доз вакцины «Спутник V». Власти Каракаса также проявляли интерес к кубинским вакцинам Soberana 01 и Soberana 02.