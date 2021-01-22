Собчак сняла виллу за 350 тысяч рублей в день

Москва, 22 января. Телеведущая и светская львица Ксения Собчак показала роскошную виллу на Мальдивах, сообщает Teleprogramma.Pro. Стоимость аренды дома составляет 350 тысяч рублей в день. Ведущая Первого канала решила спрятаться от российских морозов и отправилась из темной и холодной Москвы прямиком в тропический рай.

Скандальная блондинка устроила семье каникулы на курортах Мальдивских островов. В качестве конечной точки звезда выбрала пятизвездочный отель Joali Maldives, своего восторга от уровня комфорта она не скрывает.

«Остров красивый, тихий и очень уютный. Отпуск ценен именно тогда, когда весь сезон работал. Ценю каждый день!» — написала Собчак у себя в Instagram.

Теледива с семьей поселилась на роскошной вилле класса люкс площадью в 900 квадратных метров. На территории особняка есть все, что нужно для комфортного проживания и безмятежного отдыха. Гардеробная, ванна под открытым небом и, конечно же, бассейн с шезлонгами.

В Instagram Ксения Собчак провела экскурсию по вилле и на зависть своим поклонникам показала, в какой роскоши ей довелось пребывать в данный момент.

«Круто, вот это уровень!» — прокомментировали подписчики звезды.

Согласно данным популярного сайта по бронированию отелей, аренда подобного «поместья» особняка на Мальдивах стоит порядка 350 тысяч рублей. Очевидно, что Ксения Собчак, будучи блогером-миллионником, получила существенную скидку на проживание на вилле. Ведь девушка почти на каждом посте отмечает аккаунт арендодателей.