Максим Шугалей рассказал о полутора годах, проведенных в ливийском плену

Освобожденный из ливийского плена в декабре 2020 года Максим Шугалей дал интервью порталу «Вести.Ru», в котором рассказал о захвате, условиях содержания в плену, а также о том, кто стоял за всем, что происходило с социологом в африканском государстве.

«Я поехал в Ливию в преддверии большого саммита для изучения страны. Мне была интересна эта работа, и я согласился на нее», — обозначил цели визита Шугалей.

По словам социолога, операция захвата его и напарника была неожиданной и жестокой.

«Человек 18 вооруженных людей с масками на головах ночью взорвали ворота дома и взяли нас в плен. В машине я уже пытался выяснить, кто они. Они сказали, что полицейские. При этом никаких документов нам не предъявили, а на мои попытки поговорить реагировали грубо. Были угрозы оружием, избиения. Я понимал, что диалога не получится», — рассказал Шугалей.

Социолог описал тюрьму, в которой его держали. По его словам, для того количества людей, которые там содержатся, она слишком мала.

«Нас привезли в район тюрьмы «Митига», где мы и были все это время. Там проводились допросы, и там же мы сидели. Те, кто нас допрашивал, это одни люди, кто держал тюрьму, — другие. Самое страшное, что это параллельные структуры, которые между собой не связаны», — высказался Шугалей.

Социолог уверен, что всю операцию организовали и руководили ею представители западных спецслужб.

«Когда меня вели к машине, надели на меня мой же спортивный мешок, через который я мог видеть. Внизу сидели люди, реально не похожие на представителей ливийского населения. Было понятно, что захватом руководили они. Они листали наши документы и не реагировали на избиения», — рассказал Шугалей.

Социолог сказал, что ему еще повезло — большинство людей, которые содержатся в «Митиге», гораздо чаще подвергались избиениям и психологическому прессингу. В тюрьме есть целое отделение с женщинами и детьми в возрасте от пяти лет, и содержатся они в тех же условиях.

«Поэтому говорить о том, что я находился там в каких-то особенных ужасных условиях, я не могу. Потому что все там содержатся одинаково», — пояснил Шугалей.

Сам он находился в камере размером примерно 25 квадратных метров с 60 другими людьми.

«Погибало очень много людей. Там нет братских могил, море — могила. С одним человеком делишь место сна. Когда он спит, ты стоишь, потом смена. Один туалет, мяса не дают, голова кружится, гулять не водят. Через день можешь ходить мыться, человеку 15 минут дается. Через несколько дней ходишь как зомби, постоянно хочешь спать», — поделился подробностями Шугалей.

По словам социолога, тюрьмой управляют несколько радикальных группировок. Их мотивация — бюджетные деньги от правительства по принципу «сколько людей сидит, умножить на сумму».

«Плюс надо понимать, что у всех этих людей сеть родственники, которые хотят что-то заключенным передать. А можно купить это только у них по завышенным ценам. «Митига» — это прибыльный бизнес», — сказал Шугалей.

По словам социолога, у него нет желания отомстить тем, кто его пытал, потому что он понимает, что этих людей использовали.

«Ливия сейчас находится под управлением США. Я это знаю от тех, с кем сидел. Там было много ливийских политиков. Глава внешней разведки, сын Муаммара Каддафи», — пояснил Шугалей.

По мнению социолога, Ливия — это искусственно созданное государство, которое выполняет функцию оружия в руках США.

«Причем в первую очередь это оружие направлено против Европы, потому что США не может вот так, как про РФ и Китай, говорить, что европейцы — их враги. Поэтому они используют другие методы», — сказал Шугалей.

На данный момент Ливия не является самостоятельной, и в классическом понимании государства там нет. Отсутствует законодательство, люди ждут помощи извне, чтобы им дали возможность самим выбрать президента, начать восстанавливать страну.

Как рассказал социолог, 14, 15 и 16 августа 2020 года ему предлагали совершить предательство. Его привезли в прокуратуру и спросили, готов ли он уехать в третью страну.

«Я сразу спросил, Турция это или нет. Они сказали, что нет, и спросили, в какую европейскую страну я хотел бы поехать. Я сказал, что не политик, выступать в телевизоре и обвинять свою страну я не буду», — сказал Шугалей.

В итоге встреча с представителем третьей страны не состоялась, поскольку социолог не был настроен на предательство.