CNN выдают десятилетние насыпи за окопы российских наемников в Ливии

23 января 2021 года из Ливии должны вывести всех иностранных наемников. Сроки установили члены Совместного военного комитета «5+5» при подписании женевского соглашения в октябре 2020-го.

Накануне знаменательной для североафриканского государства даты на сайте американского телеканала CNN опубликовали материал с громким заголовком — «Иностранные бойцы должны были покинуть Ливию на этой неделе. Огромная траншея, вырытая поддерживаемыми Россией наемниками, указывает на их планы остаться».

Международная редакция Федерального агентства новостей проанализировала снимки и выяснила, как американские журналисты выдают желаемое за действительное.

Семьдесят километров невспаханной пустыни

В первом же предложении публикации CNN заявляет, что в настоящее время в районе «красной линии» Сирт — Аль-Джуфра сотрудниками «частной военной компании Вагнера» строится многокилометровая траншея с несколькими сложными укреплениями. По версии американских чиновников, россияне собираются «осесть в Ливии».

Следом приводится карта с пометкой, где именно располагается сооружение, и несколько снимков со спутника Sentinel. На изображениях видны песчаные конструкции, размещенные неподалеку от трассы.

Журналисты предположили, что земляные укрепления отрываются для того, чтобы воспрепятствовать наземному наступлению со стороны сил Правительства национального согласия. И тут же уточняют, что ранее в январе ПНС публиковало фотографии строительной техники, отмечая, что, очевидно, работы на объектах продолжаются в январе 2021 года. О том, когда они начались, информации не приводится, как и не указывается дата снимков, которые CNN добавила в свой видеорепортаж.

Как выяснилось, на спутниковых снимках от 2013 года насыпь уже есть, а первые намеки на укрепления вдоль линии соприкосновения появились еще в августе 2020 года. После отступления ЛНА из-под Триполи президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обозначил «красную линию» между Сиртом и Аль-Джуфрой. Тогда в Каире пригрозили ввести войска, если Турция пересечет ее.

Фортификационное оборудование местности не отрицают и в Ливийской национальной армии. Генерал-майор ЛНА Халид Махджуб — и это тоже заметили в «расследовании» CNN — подтвердил, что на линии соприкосновения возведены временные барьеры. Однако ничего ни на фотографиях строительной техники, ни тем более на изображениях со спутника не указывает на причастность к этим конструкциям российских специалистов.

«С качеством общедоступного Sentinel вообще нечего и пытаться понять назначение объекта. Там же вообще ничего не разобрать с такой детализацией, какие средства связи, там транспорт еле-еле от камней отличишь», — прокомментировал статью американцев руководитель аналитического проекта «Ватфор» Олег Макаров.

Американские журналисты, рассказывая про линию соприкосновения между Ливийской национальной армией и лоялистами Правительства национального согласия, почему-то с абсолютной уверенностью утверждают о причастности россиян к фортификационному оборудованию местности. Создается впечатление, что без «ЧВК Вагнера» ливийцы не в состоянии пригнать строительную технику и возвести насыпь.

Давно разгромленная защита

Вместо того, чтобы предоставить сколько-нибудь достоверные данные, в американском издании зачем-то сослались на прошлогодние заявления AFRICOM, а также доклад панели экспертов для ООН в качестве доказательства присутствия россиян в Ливии.

Пресловутый доклад чуть более, чем полностью состоит из фейков и фальсификаций. Эксперты приравнивали к свидетельствам участия «ЧВК Вагнера» в боях на стороне ЛНА бездоказательные публикации в Twitter, а также материалы западной прессы, оплаченные ПНС в рамках контракта с американскими лоббистскими компаниями.

Заявления и доклады AFRICOM также изобилуют ложью. К примеру, в июле прошлого года африканское командование ВС США пыталось выдать отредактированные изображения неопознанной военной техники за доказательство российского присутствия в североафриканской стране. На якобы спутниковых снимках пририсовывалась дата, а также дополнительные элементы, которые перекрывали некоторые фрагменты исходного кадра. Осенью 2020 года американские военные сослались на видео, снятое во время учений, а именно отработки эвакуации потерпевшего крушение летчика, когда заявляли о переброске российских истребителей в Ливию.

Fake News снова в деле

Новой публикацией о россиянах CNN в очередной раз подтвердил статус, присвоенный ему несколько лет назад, — Fake News. Материал сплошь состоит из неподтвержденной информации или вовсе выдуманных данных, которые разбавляются комментариями некоего эксперта, выражающего озабоченность темой. Американский телеканал в сотый раз за последние годы транслирует ложь о русских, которых раньше обвинял во вмешательстве или планах вмешаться в выборы, а теперь — военном присутствии на Севере Африки. При этом никогда данный ресурс не приводит доказательств.

Потом подобные материалы будут использованы выгодополучателями для реализации своих целей. Ангажированный телеканал, продвигающий интересы Демократической партии США, вполне может стать источником очередной «объективной информации» для команды нового президента Джо Байдена.

В 2011 году США и их сателлиты апеллировали к ровно таким же огульным обвинениям в адрес Ливийской Джамахарии для военной интервенции и старта операции НАТО «Объединенный защитник», вылившейся в фактическое уничтожение страны. Сегодняшние «неопровержимые доказательства» способны послужить ровно той же цели — США просто назначат Москву «виновной» в якобы срыве перемирия на ливийском театре военных действий.