Вельш-корги — одна из самых популярных пород в мире. И не зря! Это настоящая овчарка в маленьком теле. Представителей этой породы отличает не только забавная внешность, неизменно вызывающая умиление и восторг каждого, кто их видит, но и недюжинный интеллект, которым может похвастаться не каждая крупная служебная собака. По уровню умственного развития и способности к обучению эти ушастые малыши вполне могут составить конкуренцию бордер-колли, которые заслуженно лидируют в списке собачьих интеллектуалов.

Эта порода появилась несколько тысяч лет назад и не является искусственно выведенной, в силу чего этих славных песиков отличает достаточно крепкое здоровье, и в хороших домашних условиях они будут радовать вас своими умильными мордахами много лет.

Коржики, как иногда ласково называют своих любимцев владельцы, отлично чувствуют себя как в городской квартире, так и в загородном доме. А уж как они ладят с детьми! Трудно найти более доброжелательное существо, которое будет столь терпеливо сносить шалости своих маленьких друзей. Эти ребята подходят практически всем, кто в принципе готов взять в дом собаку и должным образом заботиться о ней.

Сегодня мы хотим в подробностях рассказать о характере корги, особенностях их содержания, плюсах и минусах породы (если таковые, конечно, найдутся).

История происхождения породы

Вельш-корги родом из Уэльса. Порода имеет многовековую историю, о чем свидетельствуют раскопки, которые велись на месте древнего поселения, располагавшегося на территории Южного Уэльса в начале IX века. Археологам из университета Кардиффа, помимо прочего, удалось обнаружить останки, напоминавшие по строению туловище современных корги.

Существует версия, что на здешние земли этих собак завезли викинги. Однако жители Туманного Альбиона склонны считать их исконно английскими собаками, которые всегда обитали в этих местах.

Из-за удлиненного корпуса и коротких лапок люди, плохо разбирающиеся в породах, ошибочно причисляют их к охотничьим собакам, проводя аналогию с таксами и бассет-хаундами. Однако мнение это в корне неверно. Эти забавные малыши — самые настоящие овчарки, умные, бесстрашные и преданные своему делу — пастушьей службе.

Это интересно! В те далекие времена страной правил король Хивэл Добрый, издавший закон, согласно которому за убийство собаки этой породы виновнику полагалось отдать бывшему владельцу быка, тогда как наказание за аналогичное преступление против других псов редко превышало стоимость барашка.

Этому факту есть объяснение: несколько корги отлично справлялись с обязанностями пастуха и были способны защищать и направлять целую отару овец или стадо коров даже без команды хозяина. Такие собаки ценились очень высоко, и компенсация за потерю верного помощника требовалась соответствующая.

Необычное телосложение и небольшие размеры нисколько не мешали им отменно выполнять свою работу. Собаки ловко управлялись в том числе и со стаями гусей, в целости и сохранности доставляя упрямых и порой агрессивных птиц к местам продажи.

Не все знают, но существуют две официально признанные разновидности корги: пемброк и кардиган. Первых от вторых отличает несколько иная форма головы и куцый хвост. В географическом плане они соседи. Одни родом из Пемброкшира, другие — из Кардиганшира. Эти графства, собственно, и дали названия породам.

Относительно самого слова «корги» существуют разные версии:

— одни полагают, что оно образовано от слияния уэльских слов cor, что означало «собирать», и gi, обозначавшего «собака»;

— corgi может также переводиться как «помесь»

— или как «гном».

Впервые в качестве отдельной породы на выставках вельш-корги были представлены в 1925 году, а вплоть до 1934 года кардиганы и пемброки считались представителями одной породы, пока Английская кинологическая федерация не заявила об обратном.

С той поры началось победное шествие этих собак по миру. Популяризации пемброков в большой степени способствовала безграничная любовь к ним королевской семьи и, в частности, Елизаветы II, которая считается едва ли не главным знатоком породы.

Любимцы английской королевы

В пользу выразительной внешности, острого ума и какого-то совершенно детского обаяния этих четвероногих свидетельствует и тот факт, что вельш-корги являются любимой породой королевы Англии Елизаветы II и официально признаны придворными собаками. Помимо самой монаршей особы, их держали и другие члены королевской семьи.

Собаки этой породы сопровождали Елизавету всю ее жизнь начиная с самого детства. Однажды малышка Лилибет увидела в доме друзей своих родителей очаровательных щенков, которые будто бы улыбались всем окружающим, и буквально влюбилась в них. Отец и мать принцессы не могли устоять перед настойчивыми просьбами дочери, и в 1933 году у маленькой Елизаветы появился ее первый пемброк по кличке Дуки, которого взяли в питомнике Телмы Грей. Несколькими годами позже семья завела корги, которую назвали Джейн. К сожалению, она трагически погибла под колесами автомобиля в 1944 году.

Когда будущей королеве исполнилось 18 лет, родители решили, что она уже достаточно взрослая, чтобы иметь собственного питомца, и подарили девушке щенка той же породы. Сьюзен (такую кличку дали собачке) прожила долгую по собачьим меркам жизнь и умерла в возрасте 15 лет. Ее Высочество настолько сильно любила свою собаку, что практически никогда не расставалась с ней и даже брала с собой в свадебное путешествие. Елизавета II c увлечением занималась разведением породы, и Сьюзен стала родоначальницей целой династии придворных псов.

Интересно, что королева лично занималась селекционной работой, была знакома со всеми английскими заводчиками и всегда сама подбирала «избранников» для своих любимцев.

С момента восхождения Елизаветы на трон в 1952 году в Букингемском дворце проживало более трех десятков корги, не считая пяти спаниелей и четырех дорги — породы, выведенной самой королевой и полученной от скрещивания корги и таксы, принадлежавшей ее сестре Маргарет.

К 2007 году во дворце осталось пять корги, двое из которых даже принимали участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 года в столице Великобритании. В 2015 году королева приняла решение больше не заниматься разведением породы, поскольку не хотела оставлять любимцев одних, когда ей самой будет суждено отправиться в мир иной. Последний из придворных собак по кличке Уиллоу умер в весной 2018 года, и Елизавета II тяжело переживала его уход. Она всегда старалась сама ухаживать за питомцами и провожать их в последний путь.

Все собаки королевской семьи находили последний приют на специальном кладбище в Сандрингемском дворце в Норфолке.

Вот такая удивительная история настоящей любви и преданности длиною без малого в целый век! В 2019 году знаменитая анимационная студия даже сняла мультфильм о любимцах Елизаветы II «Королевский корги».

Вельш-корги: описание породы

Существует красивая легенда, связанная с происхождением вельш-корги, которая гласит, что эта собака была дарована людям феями, которые, в свою очередь, ездили на них верхом вместо лошадей. Этим якобы объясняется наличие пятна на спине, напоминающего по форме седло.

Звучит романтично, но вернемся с небес на землю и выясним, как должен выглядеть настоящий корги.

Как гласит признанный стандарт породы, это приземистая собака с крепким вытянутым корпусом. Несмотря на небольшой рост, вельш-корги вовсе не выглядят миниатюрными и никак не тянут на звание декоративной породы. Напротив, это коренастая, сильная и выносливая собака. Остановимся подробнее на отдельных характеристиках, строении и окрасе.

Вес и рост

Многие владельцы настолько сильно привязываются к своим питомцам, что не хотят расставаться с ними надолго и предпочитают брать с собой в поездки, а не оставлять на попечение родственников или сомнительных передержек. Если путь предстоит дальний и речь идет о перелете, то неминуемо встает вопрос, сколько же весит корги и можно ли брать его в салон самолета, или любимцу придется лететь в багажном отделении вместе с другими животными.

У всех авиакомпаний разные правила на этот счет, но нужно понимать, что для большинства корги все же тяжеловат — вес сук колеблется в пределах от 10 до 13 кг, кобелей — от 11 до 14 кг. Представители шоу-класса должны быть легче своих «рабочих» соплеменников. Выставочная девочка весит около 11,5 кг, мальчик — не больше 12,5. Кардиганы еще тяжелее — их вес может достигать 17 кг. В любом случае вес должен быть пропорционален росту, который составляет 25–30 см в холке.

Голова и морда

Форма головы корги чем-то похожа на лисью, с широким черепом и слегка суженной к носу мордой. Переход ото лба к переносице умеренный, мочка носа черная без пигментации. Челюсти сильные, прикус ножницеобразный. Глаза выразительные, смышленые, коричневого цвета. Губы достаточно плотные, сухие. Интересно, что у кардиганов и пемброков разное выражение морды: у первых оно более серьезное и вдумчивое, которое придает сходство с немецкой овчаркой. Пемброки же больше напоминают забавную лисичку из какого-нибудь диснеевского мультика.

Уши

Визитная карточка породы. Крупные стоячие уши, скругленные на концах, придают вельш-корги особое обаяние и шарм.

Туловище

Вытянутое, его длина примерно на 40% превышает высоту собаки в холке. Грудь округлая, широкая, спина прямая с выраженной холкой.

Хвост

Еще недавно считалось, что его отсутствие или наличие говорит о том, кто перед вами: пемброк или кардиган соответственно. Однако после того, как купирование хвостов стало осуждаться с точки зрения гуманного отношения к животным, встретить хвостатого пемброка в Европе теперь не такая уж и редкость, хотя в нашей стране предпочтение по-прежнему отдается куцехвостым представителям. Хвост у обеих разновидностей находится на одной линии со спиной, в спокойном состоянии опущен и никогда не закручивается и не закидывается наверх.

Лапы

Короткие и, насколько позволяет телосложение, прямые. У кардиганов несколько длиннее, чем у пемброков.

Шерсть

Прямая, достаточно жесткая, без волн и кудряшек, с густым подшерстком.

Окрас

Классический окрас пемброков — трехцветный (черный-рыжий-белый) и рыжий с белым. Встречается в самых разнообразных вариациях и комбинациях. Полностью окрас проявляется только после полового созревания, то есть примерно к годовалому возрасту, поэтому специалисты советуют особо не ориентироваться на расцветку при выборе щенка. Со временем цвета могут поменять свою интенсивность, а иногда даже проявляются новые.

Цвет кардиганов еще интереснее. Помимо перечисленных, на свет появляются малыши редкой тигровой расцветки или невероятно эффектного и редкого окраса блю-мерль, который в народе именуют мраморным. У таких корги зачастую бывают прозрачно-голубые глаза.

Характер

Вельш-корги отличают следующие черты характера:

Дружелюбие

Вельш-корги — одна из самых доброжелательных и ориентированных на человека пород на планете Земля наряду с лабрадором, бернским зенненхундом и золотистым ретривером. Среди маленьких пород и вовсе вряд ли кто-то может им составить конкуренцию в добродушии. Эти собаки совершенно лишены агрессии и беззаветно преданны членам своей семьи. Они станут лучшим другом и отдушиной для человека любого возраста и будут с удовольствием как лежать у хозяйских ног возле камина, так и носиться по двору с детьми, принимая самое активное участие во всех играх, будь то футбол, фрисби, догонялки или просто валяние на травке или в снегу. Будьте уверены, корги никогда не обидит даже самого маленького ребенка, не причинит ему вреда и не напугает, зарычав. Если малыш вдруг переусердствует с проявлениями любви, благородный пес просто постарается уйти и будет всячески показывать взрослым, чтобы его «спасли» от неуемного непоседы.

Любые проявления агрессии по отношению к человеку недопустимы и считаются пороком. Истеричные и злобные особи не допускаются к участию в выставках и тем более разведению.

Способности к обучению

Все-таки овчарка есть овчарка, пусть и в маленьком теле. Эти забавные малыши — настоящие гении собачьего мира. Они регулярно занимают первые места в списках самых умных пород собак. Многие представители способны запоминать команды буквально со второго-третьего раза. Они отлично проявляют себя в аджилити и других «собачьих» видах спорта. Благодаря природному артистизму корги нередко становятся героями рекламных роликов и снимаются в кино.

Покладистый нрав

Прирожденные пастухи, вельш-корги не склонны к доминированию и не будут пытаться «строить» окружающих, будь то люди или другие четвероногие. Они с легкостью поладят с другими питомцами и не станут претендовать на место лидера. На прогулке в компании сородичей проблем также не возникнет — корги редко идут на конфликт. Однако золотой нрав не гарантирует стопроцентного послушания. Не стоит думать, что по мановению волшебной палочки пес станет опрометью нестись на ваш зов, забросив все свои дела, ходить рядом без поводка и игнорировать валяющиеся на земле «вкусняшки». Как и любой другой собаке, корги требуются дрессировка, регулярные занятия и твердая хозяйская рука в лучшем смысле этого слова. Однако с ними начинающему собаководу будет явно проще, чем, скажем, с более активным и своенравным биглем.

Общительность

Одним эта черта покажется плюсом, другим — однозначным минусом породы. В зависимости от того, для чего вы заводите собаку. Вельш-корги плохо переносят одиночество. Обязательно имейте в виду этот факт, если вас часто не бывает дома. Эти милые существа чрезвычайно преданны своему хозяину и мечтают быть с ним рядом 24 часа в сутки. Они не будут портить мебель или выть в ваше отсутствие, но помните, что разлука дается им нелегко. Вернувшись с работы, уделяйте любимцу достаточно времени: гуляйте, играйте в мяч или просто разговаривайте и обнимайте своего четвероногого друга, тем более что это отличный способ расслабиться после долгого трудового дня.

Отвага

Как уже говорилось выше, корги — это самая настоящая овчарка. Их далекие предки защищали вверенные им стада от волков, так что отваги им не занимать. Будьте уверены, в случае опасности пес без всяких сомнений горой встанет на защиту своих подопечных. При этом первым не нападет никогда.

Содержание и уход

Вельш-корги достаточно неприхотливы и не требуют какого-то особого ухода.

Потомки древних пастухов, носившихся по полям Уэльса, они не боятся ни дождя, ни ветра, ни холода и с удовольствием будут гулять в любую погоду. Впрочем, для вашего же удобства лучше наряжать их в дождевик — чтобы меньше пачкались.

Уход за шерстью

Короткая шерсть не сваливается в колтуны и не цепляет на себя колючки. Чтобы собака всегда выглядела ухоженной, достаточно раз в неделю проходиться по шкуре щеткой. Для ежедневного ухода пригодится специальная рукавица с резиновыми или силиконовыми щетинками — такой массаж доставит питомцу удовольствие и уберет лишние волосы. Обильно линяют корги дважды в год. В этот период тщательно вычесывать собаку придется каждый день. Хороший помощник в этом деле — специальная расческа-фурминатор. А вот частое мытье только навредит. Купайте собаку с шампунем как можно реже или по мере загрязнения, благо их шерсть практически не имеет запаха.

Кормление

Взрослых собак кормят, как правило, дважды в день. Большинство заводчиков советуют отдавать предпочтение сухим или консервированным кормам проверенных брендов, поскольку в натуральном питании очень сложно правильно сбалансировать рацион и отрегулировать размер порций, а это очень важно для склонных к ожирению корги. И, разумеется, никаких лакомств со стола!

Прогулки

Вельш-корги прекрасно чувствуют себя в условиях городской квартиры, если вы в состоянии обеспечить полноценный выгул. Несмотря на свои коротенькие ножки, эти псы очень активны. Они обожают бегать с сородичами, а еще лучше — играть с любимым хозяином. Не лишайте их и себя этого удовольствия. Корги — подвижные и любознательные собаки, которым недостаточно сделать круг около дома. Помимо прочего, физические нагрузки необходимы им для профилактики появления лишнего веса и, как следствие, проблем с сердцем и суставами.

Здоровье

Все корги, будь то пемброки или кардиганы, отличаются достаточно крепким здоровьем благодаря своему естественному происхождению. Едва ли не единственная проблема, с которой могут столкнуться владельцы, — смещение межпозвоночных дисков, что связано с анатомией собаки. Не разрешайте любимцу прыгать сверху вниз. В остальном ограничений нет.

Клички для корги

Девочек этой прекрасной породы часто называют Элис, Тэя, Тарра, Элли, Молли, Грейс, Джесси, Маргоша, Сэнди. Мальчикам часто дают мужественные и благородные имена: Шон, Бастин, Артур, Отис, Кинг.

Если вас терзают муки выбора, не пытайтесь заранее придумывать кличку для маленького новосела. Скорее всего, решение придет само собой, как только вы познакомитесь с вашим новым четвероногим другом.