Треш-стримам и интернет-рабству пришел конец: сенатор Пушков о новом законопроекте

Владельцев соцсетей нужно штрафовать за несвоевременную фильтрацию треш-стримов, а садистов-блогеров, промышляющих так называемым интернет-рабством — арестовывать за преступление в общественном месте. О целом пакете законодательных инициатив по регулированию деятельности сети Интернет корреспонденту ФАН Анастасии Алексеевой рассказал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Смотрите наше видеоинтервью.

— Алексей Константинович, какая проблема назрела в российском сегменте Интернета и какую роль в ней играют треш-стримы?

— За последние несколько месяцев было несколько случаев использования треш-стримов, которые привели к летальным исходам. Мы обнаружили, что стриминг стал использоваться для трансляции самоубийств в прямом эфире или для изложения намерений по убийству. Интернет начинает использоваться с серьезными злоупотреблениями. Мы считаем, это нужно остановить, пока не поздно.

В общественных пространствах запрещены акты насилия, и они должны быть так же запрещены в Интернете. Сейчас рассматриваем возможность введения изменений в уголовный кодекс РФ, введение либо крупных штрафов за демонстрацию сцен, унижающих человеческое достоинство, либо крупных штрафов с исправительными работами. В случаях тяжелого нарушения законодательства, причинения ущерба здоровью или провоцирование смерти человека через стриминговую активность — уголовное наказание с тюремным заключением. Есть даже предложение эти действия с использованием Интернета рассматривать как отягчающие обстоятельства при вынесении соответствующих судебных решений.

Законодательства, предупреждающего трагедии, которым может закончиться такая трансляция, у нас нет. А самое главное в таком законе против треш-стриминга — это предупредительная функция.

— То есть речь идет о профилактике?

— О профилактике и предварительном заслоне на пути такого рода стриминга. Если никак не реагировать, масштабы могут быть большими. Предупредительная роль законодательства должна быть усилена предписанием социальным сетям блокировать такого рода контент под угрозой крупных штрафов. Они должны удалять такого рода контент. Это будет относиться к Google, Youtube, ко всем интернет-платформам, которые имеют видео провайдер.

Масштабы могут стать большими. 20 миллионов зрителей смерти в прямом эфире! Не реагировать, значит, фактически поощрять. Если платят 20 миллионов, то вы понимаете, какие это доходы. Если это пустить на самотек, я вас уверяю, возникнет широкая культура треш-стриминга с издевательствами над людьми, которые периодически будут приводить к фатальным исходам.

— 1 февраля вступает в силу закон «О социальных сетях». Необходимо ли в него вносить поправки?

— Дело в том, что треш-стримы и возможные наказания за них предполагают внесение изменений в целый ряд наших законов. Есть предложение дополнить статью 282 УК РФ третьим пунктом, где будет говориться о специфическом наказании за треш-стримы с использованием Интернета. Есть предложения внести дополнения в закон о социальных сетях. Есть предложения внести изменения в закон о СМИ. Мы создаем на следующей неделе рабочую группу, которая будет заниматься изучением необходимых нововведений.

Уголовное наказания не будет вводиться для соцсетей. Но в рамках КоАП РФ, я считаю, надо вводить штрафы для соцсетей за отказ сознательный и попустительство, когда не занимаются этой тематикой и продолжают давать возможность треш-стримерам с элементами насилия продолжать свою деятельность. Я рассчитываю на сотрудничество соцсетей в том числе зарубежных. Они настаивают на разных политических блокировках, от Дональда Трампа до некоторых наших интернет-ресурсов. Но я не очень представляю себе, что руководство Youtube заявит, что им очень нравятся треш-стримы с элементами насилия и убийством в прямом эфире.

Мы предлагаем, чтобы они ввели алгоритм отслеживания такого рода видеоматериалов, который бы блокировал их на ранних стадиях. Тогда у стримеров пропадут побудительные мотивы к этой деятельности. Я думаю, что здесь мы можем рассчитывать на сотрудничество со стороны международных и наших национальных интернет-платформ.

Есть предложение отслеживать и блокировать финансовые переводы за треш-стримы с элементами насилия, чтобы треш-стримеры не получали деньги за эту деятельность. Самые реализуемые из них мы постараемся воплотить в нашем законодательстве.

Представители правоохранительных органов говорят, что ждут такого закона. Потому что он позволит реагировать, например, на феномен «интернет-рабства». Так называемые интернет-рабы — это люди, которые, может быть, в силу отсутствия здоровья или нарушения психического здоровья, добровольно соглашаются быть жертвами садистов-блогеров. В настоящее время, поскольку отсутствует жалоба с их стороны, правоохранительные органы не могут возбудить уголовное дело.

Мы хотим эту практику прекратить. Если человека закапывают в могилу на улице в центре города, думаю, что люди, которые это делают, даже если это имитация закапывания, будут арестованы за нарушение общественного порядка и издевательство над этим человеком. Не важно, жалуется он или не нет. Любое нарушение в Интернете должно приравниваться к нарушению в общественном пространстве. В ходе весенней сессии Госдумы РФ мы вполне можем выйти на рассмотрение этого вопроса. Я надеюсь, что до лета этот закон будет принят.

— Спасибо, Алексей Константинович, за интервью.

— Спасибо вам.