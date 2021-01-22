«Они используют наших детей»: эксперты поддержали идею лишить «Эхо Москвы» лицензии

Радиостанцию «Эхо Москвы», которая, по подозрению органов, призывает россиян к участию в несанкционированных митингах, необходимо наказать по всей строгости закона, в том числе лишить данное СМИ лицензии — и это надо было сделать уже давно, уверены опрошенные ФАН журналисты, политологи и публицисты.

Призыв к насилию

Компетентные органы изучают вопрос о возможных санкциях в отношении радиостанции «Эхо Москвы», ряд публикаций которой могут быть расценены как призывы к незаконным действиям. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник во властных структурах.

«В настоящее время рассматривается вопрос о применении мер вплоть до лишения лицензии в отношении радиостанции «Эхо Москвы» за пропаганду насильственных действий», — заявил источник.

Ранее Роскомнадзор предупредил, что будет привлекать к ответственности некоторые интернет-ресурсы в связи с распространением информации, которая направлена на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных мероприятиях.

«Они используют наших детей»

Главный редактор PolitRussia Руслан Осташко уверен, что уже давно пора лишить «Эхо Москвы» лицензии.

«Желательно еще лишить финансирования со стороны государственной компании «Газпром-медиа», но это, к сожалению, мечты. Сейчас в преддверии так называемых митингов в поддержку «главного борца» за наши права и свободы российская оппозиция опустилась на дно. При этом они за права и свободы школьников, которые не знают жизни и не понимают, как мы жили раньше, и верят всему, что распространяют в TikTok и других молодежных соцсетях, бороться не хотят», — пояснил Руслан Осташко.

Он отметил, что эти люди используют наших детей, но в то же время своих они предварительно вывезли в другие страны. Например, Дарья Навальная, которая находится в США и призывает российских подростков выйти на митинги.

«Это надо было пресекать уже давно и жестко. К этому все шло. Сейчас оппозиция перешла ту черту, когда наше государство еще с оглядкой на Запад как-то могло смягчать свои действия. Теперь пора. С «Эхо Москвы» давно надо было разбираться, и с другими СМИ, которые требуют пересмотра и отзыва лицензий. Поэтому смотрим, надеемся и верим, даже несмотря на то, что [главный редактор «Эха Москвы» Алексей] Венедиктов уже заявил, что ничего об этом не слышал. Но слышали мы, все видели. Ждем, когда у этого недоСМИ отберут лицензию», — заключил Руслан Осташко.

Играют на руку Западу

Политолог, публицист Владимир Карасев считает, что необходимо наказать «Эхо Москвы» по всей строгости закона.

«Слишком нагло и безнаказанно стали чувствовать себя в России иноагенты, либералы и предатели всех мастей. Хватит играть в американскую демократию в нашей стране. Не нравится Россия? Никто не держит. Но вредить, призывать к «майдану», играть на руку западным спецслужбам? За это придется ответить по всей строгости закона. «Эхо Москвы» не только нужно закрыть. Их офис нужно вымыть с дустовым мылом, чтоб и духу их не осталось. Надеюсь, виновные в попытке уничтожить Россию изнутри будут наказаны», — считает Владимир Карасев.

Соучастники дестабилизации России

Политолог Роман Романов обратил внимание, что главная цель СМИ — оповещать людей о том, что происходит в мире и вокруг них, как меняется общество и государство. Но некоторые СМИ переходят эту грань и превращаются в самых настоящих политических агитаторов.

«Журналисты этого издания прямо сейчас вместо того, чтобы рассказывать о том, что происходит, объективно превратились в самых настоящих пропагандистов, которые призывают людей приходить на несанкционированную акцию 23 января. Вместо того, чтобы включать объективную журналистскую оценку, они, наоборот, превратились в глашатаев, пиарщиков этой политической акции. Ладно, если бы это было легальное, нормальное политическое событие, строившее нашу политическую жизнь. Но перед нами абсолютно несогласованная акция, которая не вписывается в ту политическую систему, которая существует прямо сейчас, и по сути и содержанию граничит с экстремистскими акциями», — уверен политолог.

По его словам, то, что пытается организовать Алексей Навальный, ФБК (признан иноагентом), — не политическое действие. Это попытка дестабилизировать политическую систему в России, навязать государству и обществу свою волю.

«И в данном случае журналистов «Эха Москвы» следует рассматривать как соучастников такого преступления. И вполне себе правильно. Нужно давить на «Эхо Москвы», ее можно лишать лицензии. Но я бы пошел дальше. Почему, собственно, спонсоры и аукционеры допускают, что команда Венедиктова позволяет себе такое? Они должны задуматься на тем, почему на их деньги существует пропагандистское издание, которое распространяет экстремистские идеи и участвует в соорганизации экстремистских акций», — заключил Роман Романов.

Генпрокуратура РФ уже предупредила о незаконности несогласованных акций 23 января и сообщила о привлечении к уголовной ответственности по нескольким статьям лиц, которые призывают к участию в митингах.