День Деда Мороза и Снегурочки: когда отмечается, что за праздник, легенды и традиции

Казалось бы, все российские новогодние праздники позади, но это не так — череду встреч Нового года продолжает древний славянский языческий День Деда Мороза и Снегурочки. Праздник пришел к нам из глубины веков, это красивая легенда о «хозяине» зимы по имени Мороз (отнюдь не такой дедушка-добряк, как мы привыкли думать) и о его внучке Снегурочке, которая пожертвовала собой ради любви.

Когда отмечают День Деда Мороза и Снегурочки

Этот праздник на Руси отмечался 30 января, почему именно в этот день — точно сказать трудно. Возможно, по поговорке: солнце на лето — зима на мороз. День после солнцеворота прибывает, но морозы усиливаются: запасы у людей кончаются, и до весны, возможно, доживут не все. А все потому, что Мороз в это время начинает лютовать: солнцестояние — знак, что весна все-таки наступит, и его любимая внучка Снегурочка в очередной раз растает под лучами солнца.

В то же время День Деда Мороза и Снегурки считался веселым праздником, знаменующим постепенное отступление зимы, поскольку следующим большим славянским праздником была Масленица, символизирующая весну.

Кем Деду Морозу приходится Снегурочка

Есть легенда, что языческий Дед Мороз — это зимняя ипостась славянского божества Велеса, покровителя скотины, а также сказителей и поэтов. Славяне почитали Велеса как второго по значимости бога после верховного божества Перуна. При этом, согласно славянским представлениям, эти божества жестоко соперничали, и Перун всячески старался помешать Велесу. Поэтому Морозу-Велесу всегда приходится держать ухо востро.

Согласно наиболее древним славянским легендам, Снегурочка не внучка, а дочь Мороза, который был женат на Снежной Царице, дочери Кощея Бессмертного. У Мороза и Снежной Царицы родилась красавица-дочь — Снегурочка. Но коварный Перун лишил Мороза жены, и тот озлобился. А поскольку в славянских легендах Мороз предстает в виде сурового деда, а Снегурочка — нежная юная девушка, постепенно закрепилось представление, что она не дочь, а внучка Деда Мороза.

Что случилось со Снегурочкой

Славянские легенды гласят, что холодную и неприступную Снегурочку решил расколдовать звуками своей волшебной дудочки языческий бог любви Лель (которого, возможно, подослал сам Перун, чтобы досадить Велесу). Снегурочка немного оттаяла и влюбилась в простого сельского парня. Когда настала весна, Снегурочка решила не улетать, как ей было положено, на север, где ее ждал Дед Мороз, а осталась с любимым.

Но, увы, законы природы не в состоянии изменить даже сказочные персонажи — как ни пряталась Снегурочка от горячих лучей весеннего солнца, это ее не спасло: она растаяла и превратилась в облако. Вода из этого облака пролилась слезами дождя, так Снегурочка оплакивала свою напрасную жертву и потерянную любовь. Опечаленный вестью о гибели Снегурочки, Дед Мороз пообещал в январе быть особенно суровым и свою угрозу выполнил.

Славянские традиции

Наши славянские предки старались задобрить сурового Мороза, они оставляли ему на опушке леса угощение, а 30 января даже близко не совались в лес, чтобы не нарушить его покой. Под запретом была не только охота, но даже заготовка дров. Нарушивших запрет, по легенде, дед мог заморозить насмерть. В то же время в этот день люди старались устроить себе праздник и, если припасов было достаточно, чтобы дожить до весны, весело пировали.

Варианты славянской легенды о Снегурочке собрал в своей пьесе великий русский драматург Александр Островский. По сказке Островского композитор Николай Римский-Корсаков создал волшебную оперу «Снегурочка».