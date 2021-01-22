МИД ЦАР требует отмены оружейного эмбарго ради укрепления безопасности в республике

Банги, 22 января. Оружейное эмбарго ООН не отвечает интересам Центральноафриканской Республики и действует в ущерб ее вооруженным силам, заявила глава МИД страны Сильви Байпо Темон на открытом заседании Организации Объединенных Наций по проблемам ЦАР.

Ограничения, введенные против африканского государства во время гражданской войны 2013 года, регулярно продляются. Однако ситуация за прошедшие годы заметно поменялась и требует пересмотра политики ООН в отношении республики.

Байпо Темон отметила, что эмбарго действует в пользу вооруженных боевиков и негативно влияет на возможности правительственной армии (FACA). Аналогичной точки зрения придерживается президент Фостен-Арканж Туадера: в отличии от ВС ЦАР, члены бандформирований получают из-за рубежа любое снаряжение и необходимое оружие всех калибров.

Солидарность с лидером страны выразили представители России и Китая, которые потребовали снять санкции против Центральноафриканской Республики. Москва последовательно оказывает Банги дипломатическую поддержку в Совбезе и добивается полной отмены оружейного эмбарго.

В конце июля прошлого года постпред РФ в ООН Василий Небензя отметил послабление ограничений, выразившееся в упрощенном порядке поставки гранатометов для нужд FACA. Кремль безвозмездно передал ЦАР партию из 20 бронеавтомобилей БРДМ-2, доставленную в страну двумя рейсами в октябре минувшего года.

Местные жители приветствовали помощь России в укреплении вооруженных сил государства. Также 22 января они организовали мирную демонстрацию против оружейного эмбарго ООН, которое мешает центральноафриканской армии полноценно бороться с действующими в стране боевиками.