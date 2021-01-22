Врачи в Перу объявили голодовку ради борьбы с коронавирусом

Лима, 22 января. Группа врачей вышла на протестную голодовку у здания Министерства труда и занятости в столице Перу Лиме. Медики требуют, чтобы правительство страны обратило внимание на их проблемы и уделило больше средств для борьбы с коронавирусом, сообщает издание El Comercio.

Протестующие врачи потребовали отставки главы системы социального страхования Перу (EsSalud) Фиорельи Молинельи.

EL SINESSS, COMO ORGANIZACIÓN SINDICAL, EXIGE DE FORMA URGENTE A LA PRESIDENTE EJECUTIVA DE ESSALUD, FIORELLA MOLINELLI, LA CONTRATACIÓN INMEDIATA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA, EL INCREMENTO DE CAMAS UCI CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES ASEGURADOS. pic.twitter.com/Y1xSv0iwGX — SINESSS PERÚ (@SinesssPeru) January 21, 2021

«Мы требуем ее отставки из-за неэффективности, неспособности в управлении. С начала пандемии прошло уже 10 месяцев, а из больниц нас не слышат», — заявил один из врачей, объявивших голодовку.

Перуанские власти не смогли решить проблемы с нехваткой оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты к началу второй волны пандемии COVID-19, утверждают члены Национального профсоюза врачей (SINAMSSOP), что стало причиной высокой смертности в стране.

Генеральный секретарь SINAMSSOP Теодоро Киньонес обвиняет Фиорелью Молинельи в массовых увольнениях медиков. По его словам, во время относительного затишья после первой волны пандемии глава службы медицинского страхования Перу уволила тысячи врачей и не наняла их вновь в декабре 2020 года, когда в стране зафиксировали резкий рост заболеваемости.

«В больницах не хватает шести тысяч врачей-специалистов, не менее 1500 врачей в отделениях интенсивной терапии и от шести до восьми тысяч медсестер», — рассказал он.

Тем временем врачи города Куско голодают уже девятый день, требуя помощи от местных и государственных властей. Медики выходят на акции протеста в свободное от работы время и обещают перейти к более радикальным мерам, если правительство не удовлетворит их требования.

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Este lunes 18 de enero, en el frontis del Ministerio de salud se inició con el sexto día de HUELGA NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD, con la paraliturgia en donde se recuerda a los fallecidos por la covid-19. pic.twitter.com/2MSaGcbsyV — Federación Médica Peruana Oficial (@FMedicaPeruana) January 18, 2021

С начала пандемии COVID-19 в Перу зарегистрировано 1,07 миллиона случаев заражения новым вирусом, из них более 39 тысяч – летальных. Население страны составляет около 33 млн человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Перу наблюдается самая высокая в Латинской Америке смертность от COVID-19 в расчете на миллион человек населения.