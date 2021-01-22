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Латинская Америка

Врачи в Перу объявили голодовку ради борьбы с коронавирусом

Врачи в Перу объявили голодовку ради борьбы с коронавирусом

Лима, 22 января. Группа врачей вышла на протестную голодовку у здания Министерства труда и занятости в столице Перу Лиме. Медики требуют, чтобы правительство страны обратило внимание на их проблемы и уделило больше средств для борьбы с коронавирусом, сообщает издание El Comercio.

Протестующие врачи потребовали отставки главы системы социального страхования Перу (EsSalud) Фиорельи Молинельи.

«Мы требуем ее отставки из-за неэффективности, неспособности в управлении. С начала пандемии прошло уже 10 месяцев, а из больниц нас не слышат», — заявил один из врачей, объявивших голодовку.

Перуанские власти не смогли решить проблемы с нехваткой оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты к началу второй волны пандемии COVID-19, утверждают члены Национального профсоюза врачей (SINAMSSOP), что стало причиной высокой смертности в стране.

Генеральный секретарь SINAMSSOP Теодоро Киньонес обвиняет Фиорелью Молинельи в массовых увольнениях медиков. По его словам, во время относительного затишья после первой волны пандемии глава службы медицинского страхования Перу уволила тысячи врачей и не наняла их вновь в декабре 2020 года, когда в стране зафиксировали резкий рост заболеваемости.

«В больницах не хватает шести тысяч врачей-специалистов, не менее 1500 врачей в отделениях интенсивной терапии и от шести до восьми тысяч медсестер», — рассказал он.

Тем временем врачи города Куско голодают уже девятый день, требуя помощи от местных и государственных властей. Медики выходят на акции протеста в свободное от работы время и обещают перейти к более радикальным мерам, если правительство не удовлетворит их требования.

С начала пандемии COVID-19 в Перу зарегистрировано 1,07 миллиона случаев заражения новым вирусом, из них более 39 тысяч – летальных. Население страны составляет около 33 млн человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Перу наблюдается самая высокая в Латинской Америке смертность от COVID-19 в расчете на миллион человек населения.

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