Тотьмянина показала, как прокатилась на верблюдах по пустыне с Ягудиным и детьми

Москва, 22 января. Семья российских фигуристов, Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин, отправились отдыхать в Дубай. Дождавшись окончания новогодних праздников, вместе с дочерьми Лизой и Мишель они вылетели в ОАЭ. Получив долгожданный загар и тепло вод Персидского залива, изучив все достопримечательности и пляжи Дубая, они решили сменить обстановку и отправились на поиски приключений в настоящую пустыню.

Поездку к бескрайним песчаным полям Тотьмянина фиксировала на телефон, в качестве подтверждения — фотографии в ее Instagram. Там она показала, как с Ягудиным и детьми прокатились на верблюдах по пустыне.

«Путешествие в восточную сказку. Катание на верблюдах, посещение верблюжьей фермы. Детей впечатлил малыш-верблюжонок, который родился вчера», — подписала снимки фигуристка.

Подписчики оценили прогулку звездной семьи.

«Класс! Какие вы молодцы! Правильно, что не в лежачем положении отдыхаете», — прокомментировали подписчики Татьяны Тотьмяниной.

Супруги официально закрепили свои отношения в 2016 году. Старшей дочери Елизавете исполнилось 11 лет, и о свадьбе родителей она узнала во время передачи «Вечерний Ургант». Ведущий спросил у нее:

«А ты знаешь, что мама с папой поженились?»

И для девочки, как оказалось, это стало сюрпризом, собственно, как и для большинства поклонников Ягудина и Тотьмяниной.

Младшая дочь спортивного семейства Мишель недавно отметила пятилетие. С раннего возраста она уверенно стоит на коньках, занимается гимнастикой и балетом. Но, в отличие от Евгения Плющенко, который хочет сделать из сына чемпиона, Ягудин и Тотьмянина не слишком наседают на дочь и не заставляют тренироваться до потери сознания.