Банги, 22 января. Россия и Китай в рамках совещания в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций выступили за отмену эмбарго, которое ограничивает поставки оружия армии ЦАР.

Совбез ООН провел 21 января открытое заседание, посвященное Центральноафриканской Республике. В рамках мероприятия президент Фостен-Арканж Туадера выступил с предложением отменить введенные против его страны меры, поскольку они более не являются оправданными.

Министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо Темон также заявила о необходимости снять ограничение ООН, так как оно не соответствует интересам республики, а, напротив, играет на руку боевикам и наемникам. Она подчеркнула: в стране ведется эффективный учет оружия и боеприпасов, что позволяет надеяться на скорейшую отмену эмбарго.

Российская сторона предложила СБ ООН прислушаться к справедливой просьбе правительства Центральноафриканской Республики, а также ввести санкции против главарей группировок, действующих на ее территории.

Представитель Китая Чжан Цзюнь также считает необходимым аннулировать эмбарго на поставки оружия в ЦАР ради защиты национального суверенитета и обеспечения безопасности. Пользуясь случаем, он поздравил президента Туадера с переизбранием и призвал уважать волеизъявление народа и решение Конституционного совета.

Ранее глава республики ввел чрезвычайное положение на всей территории страны. Оно продлится на время проведения спецоперации правительственных войск против «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

В составе «Коалиции», помимо местных боевиков, присутствуют выходцы из других государств, которые получают оружие и снаряжение из-за рубежа. Так, в ходе спецоперации, проведенной 21 января в южной части страны, были уничтожены более 50 наемников из Чада. А месяцем ранее, за два дня до выборов, разведка FACA обнаружила на месте столкновений с бандами CPC гильзы «натовского» калибра 5,56 мм и оружие иностранного производства. Все это указывает на бесполезность эмбарго ООН для стабилизации обстановки в ЦАР.