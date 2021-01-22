Индексация пенсий в России в 2021 году: кому и на сколько повысят выплаты

Индексация пенсий в России проводится ежегодно, 2021 год не исключение. Будут проиндексированы все виды пенсий: страховые, социальные, военные и государственные. Для каждой категории получателей социальных выплат и пособий устанавливается свой процент индексации и своя дата проведения этой процедуры. Подробнее — в материале ФАН.

Кому прибавят денег в 2021 году

Согласно российским законам, в том числе принятым на основе поправок в Конституцию РФ, в 2021 году пройдет обязательная индексация всех видов выплат, которые получают российские пенсионеры. Индексация предусмотрена для страховых, социальных, военных и государственных пенсий. Для каждой категории предусмотрен свой процент индексации и своя дата, когда она будет проведена.

Кроме того, в 2021 году Пенсионный фонд России (ПФР) планирует проиндексировать ряд других социальных выплат, в том числе ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Увеличение ЕДВ коснется инвалидов, ветеранов боевых действий, ликвидаторов чернобыльской аварии и других получателей федеральных льгот. Эта индексация коснется в том числе работающих представителей этих категорий получателей социальных выплат. (О работающих пенсионерах, получающих пенсии через ПФР, расскажем ниже).

На инфографике ФАН представлено, кому, когда и на сколько процентов проиндексируют выплаты в 2021 году.

Кому и когда проиндексируют пенсии в 2021 году

Страховые пенсии

Неработающие пенсионеры уже начали получать повышенные пенсии с 1 января 2021 года. Повышение на 6,3% (что выше уровня инфляции, которая по данным Росстата в прошлом году составляла 4,9%) коснулось получателей всех видов страховых пенсий — по старости, инвалидности и потере кормильца. В среднем страховые пенсии в России в 2021 году выросли на 1039 рублей, такие данные приводит ПФР.

Социальные и государственные пенсии

Индексация социальных и государственных пенсий планируется с 1 апреля 2021 года. Точный процент индексации пока еще не объявлен, ориентировочно повышение будет на 2,6%.

Для справки: социальная пенсия выплачивается гражданину по достижении пенсионного возраста, если у него нет или не хватает подтвержденного трудового стажа для назначения трудовой пенсии; а также инвалидам; детям, потерявшим кормильца и некоторым другим категориям получателей выплат. Государственная пенсия в России выплачивается гражданам в связи с прекращением федеральной государственной гражданской службы, а также некоторым другим категориям получателей выплат из бюджета.

Военные пенсии

Повышение военных пенсий в России проводится в октябре. В 2021 году это произойдет 1 октября. Планируется, что повышение пенсий для всех представителей силовых и приравненных к ним структур составит 3,7%.

Кто еще получит надбавку

Также в 2021 году ПФР проведет индексацию стоимости набора социальных услуг (НСУ), кроме того, повышение коснется ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), пособия на погребение пенсионера и других социальных выплат. Это повышение запланировано на 1 февраля, его размер связан с процентом инфляции, которая в прошлом году составила 4,9%.

Что ждет работающих пенсионеров

К сожалению, индексация пенсий работающим пенсионерам в 2021 году не предусмотрена, продолжает действовать решение о ее заморозке, которая была введена в 2015 году. Однако в последнее время этот вопрос начали решать. Президент РФ Владимир Путин дал поручение профильным министерствам и ведомствам рассмотреть способы вернуться к индексации пенсий этой категории российских граждан. В настоящее время Минтруд РФ прорабатывает варианты индексации пенсий работающих пенсионеров, соответствующий доклад будет представлен в Госдуме уже 1 февраля.

Пока для работающих пенсионеров в 2021 году предусмотрен только перерасчет пенсии за дополнительный стаж, эта процедура проходит в августе. Однако пенсии у работающих пенсионеров в результате такого перерасчета увеличиваются незначительно. Перерасчет в сторону увеличения проводится на сумму не выше стоимости трех пенсионных баллов. Эта стоимость устанавливается для гражданина раз и навсегда в момент оформления пенсии. В 2021 году, как и в предыдущем, ежемесячная прибавка за стаж не превысит 279 рублей.

Единственная категория работающих пенсионеров, которым точно будет в ближайшее время проведена индексация, это получатели пенсии по старости, которые в 2021 году примут решение о завершении трудовой деятельности. Но тут есть нюансы — все зависит от того, в каком месяце работающий пенсионер расторгнет трудовой договор.

Перерасчет уволившимся пенсионерам проводится с учетом всех индексаций, которые ему не проводили с 2015 года. Проиндексированную пенсию рассчитывают с 1-го числа месяца, следующего за месяцем расторжения пенсионером трудового договора. Однако, как правило, пересчитанную после увольнения пенсию гражданин начинает получать только через три-четыре месяца, но уже с учетом компенсации за задержку.

Ранее ФАН привел таблицу индексаций пенсий в России за последние несколько лет, из которой видно, на какую сумму увеличивалась пенсия неработающих пенсионеров.