Пассажирский вертолет упал в водохранилище в Венесуэле, пилот погиб

Гуанаре, 22 января. Пассажирский вертолет потерпел крушение в венесуэльской провинции Португеса. Сотрудники правоохранительных органов сумели извлечь из водохранилища Ла Коромото тело пилота, сообщает венесуэльское издание La Verdad.

Вертолет Hughes MD 500 с бортовым номером YV200T, которым управлял 72-летний Элио Маркаччо Багальи, рухнул в воду днем 19 января. По данным местных СМИ, помимо пилота на борту находились еще три человека, в том числе несовершеннолетний.

#20Ene #Portuguesa #AccidenteAéreo



Efectivos de los Bomberos del Edo. Portuguesa realizaron el levantamiento del cadáver de Marcacio Bagaglia Elio (72), quien se presume pilotaba un helicóptero siglas YV200T y el cual habría caído en el embalse la Coromoto, sector la Cachama pic.twitter.com/N1c7p5f5DF — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) January 21, 2021

Силы гражданской обороны, пожарной охраны и национальной гвардии Венесуэлы продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки.

#21Ene #Sucesos | Piloto de helicóptero muere al caer en un embalse de Portuguesahttps://t.co/qMb2uJ1WR1 pic.twitter.com/gcX522GcqV — Diario La Verdad (@laverdadweb) January 21, 2021

Легкий многоцелевой вертолет Hughes 500 (в настоящее время — MD 500) производится американской компанией Hughes Hughes Helicopters с 1960-х годов. В 2020 году сообщалось о 13 крушениях MD 500, в которых погибли шесть человек.