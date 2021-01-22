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Пассажирский вертолет упал в водохранилище в Венесуэле, пилот погиб

Пассажирский вертолет упал в водохранилище в Венесуэле, пилот погиб

Гуанаре, 22 января. Пассажирский вертолет потерпел крушение в венесуэльской провинции Португеса. Сотрудники правоохранительных органов сумели извлечь из водохранилища Ла Коромото тело пилота, сообщает венесуэльское издание La Verdad.

Вертолет Hughes MD 500 с бортовым номером YV200T, которым управлял 72-летний Элио Маркаччо Багальи, рухнул в воду днем 19 января. По данным местных СМИ, помимо пилота на борту находились еще три человека, в том числе несовершеннолетний.

Силы гражданской обороны, пожарной охраны и национальной гвардии Венесуэлы продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки.

Легкий многоцелевой вертолет Hughes 500 (в настоящее время — MD 500) производится американской компанией Hughes Hughes Helicopters с 1960-х годов. В 2020 году сообщалось о 13 крушениях MD 500, в которых погибли шесть человек.

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