Марианна Абравитова рассказала, как резкая смена имиджа может привести к разводу

Резкая смена имиджа одного из супругов может привести к разводу. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт рассказала, о чем свидетельствуют кардинальные перемены партнера.

«Когда один из супругов резко меняет свой образ — это не просто «звоночек», а «звонок». Он сигнализирует о том, что в его душе произошел какой-то взрыв, поворот, либо появился кто-то на стороне. В такой ситуации нужно начать уделять больше внимания вашей второй половинке», — отметила специалист.

Психолог привела конкретный пример ситуации, когда брак может не выдержать новшеств.

«Предположим, у мужа жена ассоциировалась с русской красавицей, благодаря ее длинной косе. Это был типаж, из-за которого произошла любовь. Если женщина потом побрилась наголо, то внутри супруга ломается архетип, и этот новый образ вообще не укладывается в рамки восприятия женщины», — отметила собеседница.

Психолог указала на глубинный характер проблемы в такой ситуации.

«Есть семьи, где отношения построены именно на типажах. Это не любовь. Архетип будущего партнера закладывается в нас начиная с самого детства. Потом ты встречаешь его в реальной жизни и теряешь голову от чувств. Вдруг партнер что-то с собой делает, и ты уже видишь перед собой нового человека. Ты его не знаешь. Тут уже недалеко и до бессознательной тревоги, невротизмов и развода», — предостерегла специалист.

В завершение Марианна Абравитова рассказала, какие пары могут выдержать даже самые смелые эксперименты с внешностью.

«Если ты действительно любишь и принимаешь человека таким, какой он есть, то даже если он облысеет или сделает странную татуировку, твое отношение к нему не изменится», — подытожила эксперт.

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