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Латинская Америка

В Пуэрто-Рико попросили Байдена освободить их от оков колониализма

Американские военные в Пуэрто-Рико

Сан-Хуан

Крус выступила с этим обращением на полях встречи Latino Inaugural Summit, посвященной будущему отношений Пуэрто-Рико и США при новой администрации. Во встрече участвовали такие известные политики и активисты, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, активистка по гражданским правам Долорес Уэртас, актер Эдвард Джеймс Олмос и другие.

Острова «Богатого порта» остаются зависимой от США «неинкорпорированной организованной территорией». Пуэрто-Рико имеет свою систему самоуправления, однако верховная власть там принадлежит американскому Конгрессу, хотя острова не являются неотъемлемой частью Штатов. В истории островов было проведено несколько референдумов о вхождении в состав США в качестве 51-го штата, но руководство США не признавало их итоги ввиду «нерепрезентативного большинства» голосов «за». Итоги последнего плебисцита показали, что 97% пуэрториканцев выступают за вхождение в США, однако Белый Дом не спешит форсировать присоединение.

В настоящее время госдолг Пуэрто-Рико составляет 123 млрд долларов, а ВВП по итогам 2019 года — до пандемии — составил около 100 млрд долларов. Страна остается одним из наиболее богатых государств Карибского бассейна.

Ранее член Конгресса США призвал нового президента Джо Байдена восстановить отношения с Кубой и предложил свой план действий. В ближайшее время новому президенту предстоит переопределить политику Вашингтона в отношении государств Латинской Америки.

В Пуэрто-Рико попросили Байдена освободить их от оков колониализма

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