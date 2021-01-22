В Пуэрто-Рико попросили Байдена освободить их от оков колониализма

Сан-Хуан , 22 января. Бывшая мэр столицы Пуэрто-Рико Кармен Юлин Крус призвала к «деколонизации Пуэрто-Рико и ревизии большого государственного долга Карибских территорий». Обращение было записано накануне официального вступления в должность нового президента США. Об этом сообщает EFE.

«Безнадежность, возможно, и свела нас вместе, но это будет сила надежды, которая гарантирует, что наши голоса будут услышаны. Администрация Байдена и Харрис станет платформой для того, чтобы заявить об уважении, в котором нам [пуэрториканцам] было отказано», — сказала Крус.

Carmen Yulín Cruz pide la descolonización de Puerto Rico y auditar la deudahttps://t.co/DfOUdMMZSV — EFE USA (@EFEUSA) January 20, 2021

Крус выступила с этим обращением на полях встречи Latino Inaugural Summit, посвященной будущему отношений Пуэрто-Рико и США при новой администрации. Во встрече участвовали такие известные политики и активисты, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, активистка по гражданским правам Долорес Уэртас, актер Эдвард Джеймс Олмос и другие.

Кармен Крус призвала Байдена «проложить новый путь, который бы позволил нам исправить ошибки прошлого».

«У нас будет больше возможностей восстановить нормальную жизнь [в Пуэрто-Рико] и освободиться от оков колониализма», — заявила она.

Острова «Богатого порта» остаются зависимой от США «неинкорпорированной организованной территорией». Пуэрто-Рико имеет свою систему самоуправления, однако верховная власть там принадлежит американскому Конгрессу, хотя острова не являются неотъемлемой частью Штатов. В истории островов было проведено несколько референдумов о вхождении в состав США в качестве 51-го штата, но руководство США не признавало их итоги ввиду «нерепрезентативного большинства» голосов «за». Итоги последнего плебисцита показали, что 97% пуэрториканцев выступают за вхождение в США, однако Белый Дом не спешит форсировать присоединение.

В настоящее время госдолг Пуэрто-Рико составляет 123 млрд долларов, а ВВП по итогам 2019 года — до пандемии — составил около 100 млрд долларов. Страна остается одним из наиболее богатых государств Карибского бассейна.

Ранее член Конгресса США призвал нового президента Джо Байдена восстановить отношения с Кубой и предложил свой план действий. В ближайшее время новому президенту предстоит переопределить политику Вашингтона в отношении государств Латинской Америки.