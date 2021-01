В Пуэрто-Рико попросили Байдена освободить их от оков колониализма

Сан-Хуан , 22 января. Бывшая мэр столицы Пуэрто-Рико Кармен Юлин Крус призвала к «деколонизации Пуэрто-Рико и ревизии большого государственного долга Карибских территорий». Обращение было записано накануне официального вступления в должность нового президента США. Об этом сообщает EFE.

Крус выступила с этим обращением на полях встречи Latino Inaugural Summit, посвященной будущему отношений Пуэрто-Рико и США при новой администрации. Во встрече участвовали такие известные политики и активисты, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, активистка по гражданским правам Долорес Уэртас, актер Эдвард Джеймс Олмос и другие.

