В Пуэрто-Рико попросили Байдена освободить их от оков колониализма

Сан-Хуан
Carmen Yulín Cruz pide la descolonización de Puerto Rico y auditar la deudahttps://t.co/DfOUdMMZSV— EFE USA (@EFEUSA) January 20, 2021
Крус выступила с этим обращением на полях встречи Latino Inaugural Summit, посвященной будущему отношений Пуэрто-Рико и США при новой администрации. Во встрече участвовали такие известные политики и активисты, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, активистка по гражданским правам Долорес Уэртас, актер Эдвард Джеймс Олмос и другие.
Huge honor to participate in @inaugural2021 on behalf of @HACRORG joining over 50 Hispanic orgs & dozens of leaders commemorating inauguration of @JoeBiden & @KamalaHarris.— Cid Wilson (@CidWilson) January 20, 2021
Click Here to watch: https://t.co/juO21BXaF9#latinoinaugural2021 #latinoinaugural #latinosareessential pic.twitter.com/367DTi71uv
Острова «Богатого порта» остаются зависимой от США «неинкорпорированной организованной территорией». Пуэрто-Рико имеет свою систему самоуправления, однако верховная власть там принадлежит американскому Конгрессу, хотя острова не являются неотъемлемой частью Штатов. В истории островов было проведено несколько референдумов о вхождении в состав США в качестве 51-го штата, но руководство США не признавало их итоги ввиду «нерепрезентативного большинства» голосов «за». Итоги последнего плебисцита показали, что 97% пуэрториканцев выступают за вхождение в США, однако Белый Дом не спешит форсировать присоединение.
В настоящее время госдолг Пуэрто-Рико составляет 123 млрд долларов, а ВВП по итогам 2019 года — до пандемии — составил около 100 млрд долларов. Страна остается одним из наиболее богатых государств Карибского бассейна.
Ранее член Конгресса США призвал нового президента Джо Байдена восстановить отношения с Кубой и предложил свой план действий. В ближайшее время новому президенту предстоит переопределить политику Вашингтона в отношении государств Латинской Америки.