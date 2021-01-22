Боевики ИГ устроили теракт на севере Синайского полуострова

Эль-Ариш, 22 января. Члены террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) взорвали бомбу возле дороги на севере Синайского полуострова. В результате атаки погиб сотрудник сил безопасности Египта, сообщает информационное агентство Al Arabiya.

По данным СМИ, также пострадали три правоохранителя. С ранениями различной степени тяжести они доставлены в ближайшую больницу. Инцидент произошел накануне, 21 января, во время патрулирования местности в районе города Шейх Зувейд, расположенного на побережье Средиземного моря. Заложенное радикальными исламистами на обочине взрывное устройство сдетонировало, когда бронеавтомобиль силовиков проезжал по дороге.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за данный теракт. Соответствующее заявление было опубликовано на одном из экстремистских информационных ресурсов в Сети.

Власти Египта продолжают вести борьбу с джихадистами-салафитами, действующими на севере Синайского полуострова. Несмотря на контртеррористическую операцию, группировка «Вилаят Синай», присягнувшая ИГ, неоднократно совершала нападения на военнослужащих и гражданское население не только в проблемном регионе, но и в крупнейших городах страны.

Кроме того, боевики несколько раз атаковали инфраструктурные объекты. Так, 18 января 2021 года произошел четвертый за последний год подрыв газопровода, по которому топливо экспортируется в Израиль и Иорданию.

انفجار خط الغاز بمحافظة شمال سيناء

لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن والأجهزة الأمنية تقوم بتمشيط الموقع و إجراء التحقيقات . #مصر pic.twitter.com/sPgRr5HtEk — MahaSerag مهاسراج (@mahaserag) January 18, 2021

Деятельность террористических ячеек на Синайском полуострове создает большие проблемы для Каира, прежде всего это наносит ущерб туристической отрасли. В южной его части расположены известные курорты: Дахаб, Шарм-эль-Шейх, Наама-Бей и Таба. Власти предпринимают огромные усилия для обеспечения безопасности, однако в некоторых районах все еще сохраняется угроза.

1 Организация запрещена на территории РФ.