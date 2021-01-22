Я дам вам «Парабеллум»! Альгис Микульскис о «смертоносных» посулах Байдена Украине

Полгода назад тогда еще кандидат на американский президентский пост Джозеф Байден в ходе предвыборной гонки, как и положено, раздавал обещания. «Счастье всем даром» сулилось щедро, от всей кандидатской души. «Не ушла обиженной» и Украина. О том, на какую наживку ловили в те дни Владимира Зеленского, — в авторской колонке Альгиса Микульскиса.

Если начинать этот текст совсем уж издалека, то отношения Джо Байдена с украинским политическим шапито имеют довольно богатую и, увы, бесславную историю.

Начиналось все еще в 2014 году, когда наш герой, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, начал курировать американо-украинские отношения. Эта нива стала приносить его семье щедрые плоды практически мгновенно — в апреле, когда дым сгоревших покрышек над Майданом еще не развеялся, сын Джо Байдена Хантер уже «удивительным» образом вошел в состав совета директоров энергетической фирмы Burisma Holdings, занимавшейся добычей природного газа на Украине. С неплохим, как говорят, «окладом жалования» в 50 тыс. долларов в месяц.

О том, за что именно Хантер Байден получал эти деньги, стало известно сравнительно недавно — в октябре 2020 года, когда в распоряжении издания New York Post оказалась его переписка с директором по международному развитию Burisma Group Вадимом Пожарским, датированная 2014–2015 годами. В одном из писем украинский бизнесмен благодарил своего vis-à-vis за организованную им встречу с отцом — вице-президентом.

К слову, в том же апреле 2014 года появилось и знаменитое фото, на котором Джозеф Байден встречается в Киеве с лицами, исполняющими обязанности украинского руководства, сидя во главе стола. Такая «расстановка фигур» тогда немного удивила даже обычно невозмутимого министра иностранных дел России Сергея Лаврова:

«Джо Байден проводил встречу с украинским руководством, по сути дела, в формате главы государства на внутреннем совещании, сидел во главе стола, и с боков от него располагались украинские представители».

В общем, нынешний американский президент для Украины — человек абсолютно не чужой! Родным его, конечно, тоже назвать сложно: родственные отношения, все-таки, подразумевают некое равенство, а равными себе США не признают никого. Тем более Украину. Но, тем не менее, подарки «с барского плеча» обещают. Да еще какие!

26 августа 2020 года, например, в своем поздравлении по случаю украинского Дня независимости Байден сначала пригрозил положить конец «российской агрессии и оккупации», а потом заявил Владимиру Зеленскому буквально следующее:

«Администрация Байдена — Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное оружие, при этом побуждая Украину проводить реформы, которые жизненно важны для ее успеха».

«Смертоносное» … Ни больше ни меньше!

Слова Байдена прозвучали тогда немного странно. Потому, что первую партию противотанковых комплексов Javelin — 37 пусковых установок и 210 ракет на сумму 47 млн долларов — ВСУ получили еще в 2018 году. Да и в следующем, 2019-м, Госдепартамент не обошел их милостью, прислав летальных вооружений еще на 39,3 млн долларов. Продолжились поставки и в 2020-м… Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на страницах своего аккаунта в Twitter тогда, кажется, с трудом сдерживал слезы восторга и умиления:

«Настоящие друзья всегда рядом. Я благодарен США, которые остаются нашим преданным партнером и союзником. Это оборудование общей стоимостью в 60 млн долларов (рации, боеприпасы, ракеты Javelin) еще больше укрепит обороноспособность Украины».

Так чем же таким «смертоносным» еще не снабдили американцы украинскую армию? Чем еще собрался президент США вооружать солдат, являющихся стороной внутреннего конфликта, проще говоря — гражданской войны? Это вообще законно?

Только не надо про «агрессию России», хорошо? Затянулся бы на столько лет этот конфликт, прими в нем участие Вооруженные силы РФ? Американские генералы наверняка отлично знают, на что способна современная российская мотострелковая дивизия нового типа с приданным ей усилением в виде фронтовой и армейской авиации. Хотя, думаю, дивизия и не понадобилась бы — разочлись бы одними ВКС.

Ну а Владимиру Зеленскому хочу напомнить фразу Вергилия: «Timeo Danaos dona ferentes — Бойтесь данайцев, дары приносящих». Россия может очень быстро пересмотреть свое отношение к происходящему у ее границ. Депутат Государственной думы Константин Затулин еще в мае прошлого года непрозрачно намекнул, как мы можем расценить подобные, небесплатные, кстати, «подарки»:

«Закупка Украиной новых крупных партий вооружения у Вашингтона может означать подготовку Киевом крупномасштабного наступления в Донбассе в случае трудностей с мирными договоренностями».

Так что, господа президенты США и Украины, не забываем о наличии в мире Российской Федерации и сотрудничаем сколько угодно, но не в военной области! Иначе ничем хорошим для Украины это не закончится. Пока что она попрощалась только с Крымом и двумя юго-восточными областями. В случае же начала выполнения Джозефом Байденом своих предвыборных обещаний — отнюдь не нулевой станет вероятность попрощаться еще и со всем левобережьем Днепра.