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Я дам вам «Парабеллум»! Альгис Микульскис о «смертоносных» посулах Байдена Украине

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Я дам вам «Парабеллум»! Альгис Микульскис о «смертоносных» посулах Байдена Украине

Полгода назад тогда еще кандидат на американский президентский пост Джозеф Байден в ходе предвыборной гонки, как и положено, раздавал обещания. «Счастье всем даром» сулилось щедро, от всей кандидатской души. «Не ушла обиженной» и Украина. О том, на какую наживку ловили в те дни Владимира Зеленского, — в авторской колонке Альгиса Микульскиса.

Если начинать этот текст совсем уж издалека, то отношения Джо Байдена с украинским политическим шапито имеют довольно богатую и, увы, бесславную историю.

Начиналось все еще в 2014 году, когда наш герой, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, начал курировать американо-украинские отношения. Эта нива стала приносить его семье щедрые плоды практически мгновенно — в апреле, когда дым сгоревших покрышек над Майданом еще не развеялся, сын Джо Байдена Хантер уже «удивительным» образом вошел в состав совета директоров энергетической фирмы Burisma Holdings, занимавшейся добычей природного газа на Украине. С неплохим, как говорят, «окладом жалования» в 50 тыс. долларов в месяц.

О том, за что именно Хантер Байден получал эти деньги, стало известно сравнительно недавно — в октябре 2020 года, когда в распоряжении издания New York Post оказалась его переписка с директором по международному развитию Burisma Group Вадимом Пожарским, датированная 2014–2015 годами. В одном из писем украинский бизнесмен благодарил своего vis-à-vis за организованную им встречу с отцом — вице-президентом.

К слову, в том же апреле 2014 года появилось и знаменитое фото, на котором Джозеф Байден встречается в Киеве с лицами, исполняющими обязанности украинского руководства, сидя во главе стола. Такая «расстановка фигур» тогда немного удивила даже обычно невозмутимого министра иностранных дел России Сергея Лаврова:

«Джо Байден проводил встречу с украинским руководством, по сути дела, в формате главы государства на внутреннем совещании, сидел во главе стола, и с боков от него располагались украинские представители».

Я дам вам «Парабеллум»! Альгис Микульскис о «смертоносных» посулах Байдена Украине

В общем, нынешний американский президент для Украины — человек абсолютно не чужой! Родным его, конечно, тоже назвать сложно: родственные отношения, все-таки, подразумевают некое равенство, а равными себе США не признают никого. Тем более Украину. Но, тем не менее, подарки «с барского плеча» обещают. Да еще какие!

26 августа 2020 года, например, в своем поздравлении по случаю украинского Дня независимости Байден сначала пригрозил положить конец «российской агрессии и оккупации», а потом заявил Владимиру Зеленскому буквально следующее:

«Администрация Байдена — Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное оружие, при этом побуждая Украину проводить реформы, которые жизненно важны для ее успеха».

«Смертоносное» … Ни больше ни меньше!

Слова Байдена прозвучали тогда немного странно. Потому, что первую партию противотанковых комплексов Javelin — 37 пусковых установок и 210 ракет на сумму 47 млн долларов — ВСУ получили еще в 2018 году. Да и в следующем, 2019-м, Госдепартамент не обошел их милостью, прислав летальных вооружений еще на 39,3 млн долларов. Продолжились поставки и в 2020-м… Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на страницах своего аккаунта в Twitter тогда, кажется, с трудом сдерживал слезы восторга и умиления:

«Настоящие друзья всегда рядом. Я благодарен США, которые остаются нашим преданным партнером и союзником. Это оборудование общей стоимостью в 60 млн долларов (рации, боеприпасы, ракеты Javelin) еще больше укрепит обороноспособность Украины».

Я дам вам «Парабеллум»! Альгис Микульскис о «смертоносных» посулах Байдена Украине

Так чем же таким «смертоносным» еще не снабдили американцы украинскую армию? Чем еще собрался президент США вооружать солдат, являющихся стороной внутреннего конфликта, проще говоря — гражданской войны? Это вообще законно?

Только не надо про «агрессию России», хорошо? Затянулся бы на столько лет этот конфликт, прими в нем участие Вооруженные силы РФ? Американские генералы наверняка отлично знают, на что способна современная российская мотострелковая дивизия нового типа с приданным ей усилением в виде фронтовой и армейской авиации. Хотя, думаю, дивизия и не понадобилась бы — разочлись бы одними ВКС.

Ну а Владимиру Зеленскому хочу напомнить фразу Вергилия: «Timeo Danaos dona ferentes — Бойтесь данайцев, дары приносящих». Россия может очень быстро пересмотреть свое отношение к происходящему у ее границ. Депутат Государственной думы Константин Затулин еще в мае прошлого года непрозрачно намекнул, как мы можем расценить подобные, небесплатные, кстати, «подарки»:

«Закупка Украиной новых крупных партий вооружения у Вашингтона может означать подготовку Киевом крупномасштабного наступления в Донбассе в случае трудностей с мирными договоренностями».

Так что, господа президенты США и Украины, не забываем о наличии в мире Российской Федерации и сотрудничаем сколько угодно, но не в военной области! Иначе ничем хорошим для Украины это не закончится. Пока что она попрощалась только с Крымом и двумя юго-восточными областями. В случае же начала выполнения Джозефом Байденом своих предвыборных обещаний — отнюдь не нулевой станет вероятность попрощаться еще и со всем левобережьем Днепра.

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