Золотарев: Украина потеряет все, если сдаст Коломойского США

Москва, 22 января. После прихода к власти в США представителя демократической партии Джо Байдена новая команда постарается сделать все для того, чтобы свергнуть украинских олигархов с их должностей.

К такому мнению пришел глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. О чем он и рассказал в интервью изданию «Украина.ру», отметив, что наиболее пристальное внимание Вашингтона будет направлено на миллиардера Игоря Коломойского.

По мнению Золотарева, Минюст США настаивает на конфискации американских активов Коломойского. Речь идет о нескольких единицах коммерческой недвижимости, расположенных в штатах Техас и Кентукки, общая стоимость которых — 70 миллионов долларов.

Специалист не исключил, что Вашингтон, возможно, попросит у Украины экстрадиции олигарха и тот предстанет перед американским судом. Но не известно, пойдет ли на такое глава украинского государства Владимир Зеленский. Золотарев уверен, что украинский лидер понимает, к каким последствиям может привести выдача такой крупной фигуры в данной политической игре.

«Он еще успеет устроить политический кризис с тектоническими последствиями, а это Зеленскому сейчас меньше всего надо. Я думаю, что люди, которые будут работать в посольстве и курировать это направление, тоже увидят такую перспективу и не будут гнать лошадей», – уверен эксперт.

Похожее мнение сложилось и у политолога Ростислава Ищенко. Он считает, что с приходом к власти Джо Байдена США больше не станут «играть в демократию» и Киев уже не сможет «притворится дураком и разводить на мякине» американских коллег.