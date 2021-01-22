Психолог раскрыла значение панк-стрижки княгини Монако

Причиной решения княгини Монако Шарлен сделать себе стрижку в стиле панк с выбритыми висками могло стать негативное событие в ее личной жизни. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Специалист прокомментировала, шокировавшее мужа и окружение, появление на публике в новом образе 43-летней супруги князя Монако Альберта II, матери двух детей.

«Однозначно у нее произошло что-то негативное в личной жизни. Обычно так себя ведут, если тебя бросили, предали, на кого-то променяли, недооценили. Произошло это внутри семьи или вне ее, не знаю. Когда что-то случается в социальной или профессиональной сфере, то женщины себя так не ведут», — сообщила эксперт.

По ее мнению, такой смелый поступок не приведет к скандалу в высшем обществе.

«Хоть она и входит в элиту, но, думаю, окружение одобрит ее смену имиджа. Еще 30 лет назад такое было невозможно. Сейчас мировоззрение мира изменилось, и такие демократические проявления, думаю, даже приветствуются. Сейчас поддерживаются секс-меньшинства и различные формальные движения. А если начнешь критиковать, то рискуешь быть названным «домостроевцем», которых сейчас осуждают», — сказала собеседница.

Психолог также обратила внимание на то, что княгиня стала отдавать предпочтение яркому, броскому макияжу.

«Если женщина раньше так не красилась, а потом начала это делать, то это однозначно направлено на то, чтобы привлечь к себе внимание. Думаю, ей интересны взгляды новых мужчин», — резюмировала эксперт.

Ранее Марианна Абравитова рассказала, в каком возрасте уже поздно устраиваться на работу в офис.