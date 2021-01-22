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Готов ли Байден помириться с Островом свободы

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Готов ли Байден помириться с Островом свободы

Республиканец Джеймс Макговерн призвал Джо Байдена восстановить отношения с Гаваной и предложил свой план действий. Письмо к новому президенту США появилось на официальном сайте конгрессмена. Несмотря на членство в Республиканской партии, Макговерн длительное время выступает за диалог с Гаваной. Он уверен, что уход Трампа с президентского поста дает новый шанс отношениям с Островом свободы.

Так ли это, читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

План Макговерна

«Необходимо действовать как можно скорее, чтобы исправить огромный ущерб, нанесенный американо-кубинским отношениям, кубинскому и американскому народу, а также международным отношениям США с европейскими и латиноамериканскими союзниками за последние четыре года», — пишет Макговерн, однопартиец Трампа и его беспощадный критик.

Конгрессмен предложил вернуться к позитивной повестке в отношениях с Кубой, начатой администрацией Барака Обамы. Сотрудничество Вашингтона и Гаваны с 2014 по 2016 год привело, по его словам, к «расцвету молодого кубинского частного сектора», внедрению инноваций на острове и успехам в борьбе с наркотрафиком и торговле людьми в Карибском бассейне при помощи кубинских специалистов.

Конгрессмен Джеймс Макговерн

Макговерн ссылается на дорожную карту развития отношений, разработанную Вашингтонским офисом по Латинской Америке (WOLA) и Центром демократии в Северной и Южной Америке (CDA). Политик предлагает немедленно исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма, отменить ограничения на денежные переводы и поездки на Остров свободы, а также полностью восстановить работу американского консульства посольства в Гаване «во главе с опытным, высококвалифицированным послом».

Наследие Трампа

С первого дня в Белом доме 45-й президент США проводил политику жесткого давления на Кубу, обещав положить конец «репрессивной диктатуре режима Кастро».

Готов ли Байден помириться с Островом свободы

Для кубинцев были ограничены финансовые операции, для всех граждан США были ужесточены правила поездок на Кубу, администрация в Вашингтоне резко сократила авиасообщение и запретила захождение на остров американских круизных лайнеров. Санкции лишили жителей Кубы денежных переводов от родственников за рубежом.

В октябре 2020 года правительство Кубы оценило ущерб от американского эмбарго с апреля 2019 года в 5,5 млрд долларов. Суммарный ущерб от американской блокады оценивается примерно в 145 млрд долларов. С начала блокады острова Вашингтоном в 1961 году Генеральная ассамблея ООН 28 раз осудила политику Белого дома, однако власти США были непреклонны.

«Под занавес» президентского срока Трампа в декабре 2020 года Госдепартамент США внес Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Гавану обвинили в «укрывании колумбийских террористов» из «Армии национального освобождения» (ELN). Российский МИД осудил этот шаг: официальный представитель Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес Кубы «построены по принципу фейк-ньюс».

Шанс для Острова свободы?

Между тем, отношение Джо Байдена к Кубе далеко не очевидно.

Готов ли Байден помириться с Островом свободы

Распространено мнение, что он откажется от жесткого давление на Гавану. Новому президенту приписывают даже оттепель в американо-кубинских отношениях, наступившую при администрации Барака Обамы — тем более что министром внутренней безопасности в администрации Байдена стал американец кубинского происхождения Алехандро Майоркас, сыгравший ключевую роль в сближении США и Кубы.

«Мы должны голосовать, чтобы выработать новый курс в отношении Кубы. Сейчас Куба не ближе к свободе и демократии, чем четыре года назад», — заявлял Байден в ходе предвыборной кампании.

Впрочем, другие заявления нового президента Соединенных Штатов производят совершенно иное впечатление — еще во время предвыборной кампании 78-летний политик обещал, что «продолжит придерживаться жесткой линии» в диалоге с властями Острова свободы.

Более того: 2 ноября в интервью колумбийскому изданию El Tiempo Байден заявил, что в случае победы на выборах усилит давление на Гавану и «возьмет под защиту спасающихся от репрессий» кубинцев. При этом кубинских эмигрантов демократ намерен использовать «в качестве носителей ценностей свободы и демократии».

Впрочем, многие эксперты уверены, что победа Джозефа Байдена на американских выборах в любом случае пойдет на пользу отношениям США с Кубой.

«В создании более прочных и более гибких связей с Кубой у администрации Байдена есть потенциал пойти значительно дальше, чем зашла администрация Обамы — с учетом растущей силы прогрессивного крыла Демократической партии, которая не рассматривает коммунизм так негативно, как республиканцы», — считает американский политолог Марк Джонс.

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