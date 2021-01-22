Готов ли Байден помириться с Островом свободы

Республиканец Джеймс Макговерн призвал Джо Байдена восстановить отношения с Гаваной и предложил свой план действий. Письмо к новому президенту США появилось на официальном сайте конгрессмена. Несмотря на членство в Республиканской партии, Макговерн длительное время выступает за диалог с Гаваной. Он уверен, что уход Трампа с президентского поста дает новый шанс отношениям с Островом свободы.

Так ли это, читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

План Макговерна

«Необходимо действовать как можно скорее, чтобы исправить огромный ущерб, нанесенный американо-кубинским отношениям, кубинскому и американскому народу, а также международным отношениям США с европейскими и латиноамериканскими союзниками за последние четыре года», — пишет Макговерн, однопартиец Трампа и его беспощадный критик.

#UnitedStates | Rep. McGovern asks Biden to improve relations with Cuba, urging him "to act early, quickly and comprehensively to repair the great harm that has been done to US-Cuba relations.https://t.co/ljYbLzW8OR — teleSUR English (@telesurenglish) January 20, 2021

Конгрессмен предложил вернуться к позитивной повестке в отношениях с Кубой, начатой администрацией Барака Обамы. Сотрудничество Вашингтона и Гаваны с 2014 по 2016 год привело, по его словам, к «расцвету молодого кубинского частного сектора», внедрению инноваций на острове и успехам в борьбе с наркотрафиком и торговле людьми в Карибском бассейне при помощи кубинских специалистов.

Макговерн ссылается на дорожную карту развития отношений, разработанную Вашингтонским офисом по Латинской Америке (WOLA) и Центром демократии в Северной и Южной Америке (CDA). Политик предлагает немедленно исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма, отменить ограничения на денежные переводы и поездки на Остров свободы, а также полностью восстановить работу американского консульства посольства в Гаване «во главе с опытным, высококвалифицированным послом».

Наследие Трампа

С первого дня в Белом доме 45-й президент США проводил политику жесткого давления на Кубу, обещав положить конец «репрессивной диктатуре режима Кастро».

Для кубинцев были ограничены финансовые операции, для всех граждан США были ужесточены правила поездок на Кубу, администрация в Вашингтоне резко сократила авиасообщение и запретила захождение на остров американских круизных лайнеров. Санкции лишили жителей Кубы денежных переводов от родственников за рубежом.

В октябре 2020 года правительство Кубы оценило ущерб от американского эмбарго с апреля 2019 года в 5,5 млрд долларов. Суммарный ущерб от американской блокады оценивается примерно в 145 млрд долларов. С начала блокады острова Вашингтоном в 1961 году Генеральная ассамблея ООН 28 раз осудила политику Белого дома, однако власти США были непреклонны.

El recrudecimiento, sin precedentes, del #Bloqueo de #EEUU contra #Cuba, ocasionó daños económicos al país, desde abril 2019 a marzo del 2020, por 5 mil 570,3 millones de dólares, mil 226 millones más que en igual periodo anterior. #NoMásBloqueo #ElBloqueoEsReal pic.twitter.com/SME63BfDsv — AnaTeresita González (@AnaTeresitaGF) October 23, 2020

«Под занавес» президентского срока Трампа в декабре 2020 года Госдепартамент США внес Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Гавану обвинили в «укрывании колумбийских террористов» из «Армии национального освобождения» (ELN). Российский МИД осудил этот шаг: официальный представитель Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес Кубы «построены по принципу фейк-ньюс».

On December 12, @SecPompeo will travel to New York to participate in a #UNSC meeting on #Iran. During the meeting, he will underscore the Administration’s resolve to address the Iranian regime’s threats through their continued development and proliferation of ballistic missiles. pic.twitter.com/qqJBZsmkEb — Department of State (@StateDept) December 12, 2018

Шанс для Острова свободы?

Между тем, отношение Джо Байдена к Кубе далеко не очевидно.

Распространено мнение, что он откажется от жесткого давление на Гавану. Новому президенту приписывают даже оттепель в американо-кубинских отношениях, наступившую при администрации Барака Обамы — тем более что министром внутренней безопасности в администрации Байдена стал американец кубинского происхождения Алехандро Майоркас, сыгравший ключевую роль в сближении США и Кубы.

«Мы должны голосовать, чтобы выработать новый курс в отношении Кубы. Сейчас Куба не ближе к свободе и демократии, чем четыре года назад», — заявлял Байден в ходе предвыборной кампании.

Впрочем, другие заявления нового президента Соединенных Штатов производят совершенно иное впечатление — еще во время предвыборной кампании 78-летний политик обещал, что «продолжит придерживаться жесткой линии» в диалоге с властями Острова свободы.

Colombia puede contar con @JoeBiden. Este fue el mensaje que trasmitió con claridad el exvicepresidente estadounidense en una entrevista exclusiva que le concedió a EL TIEMPO, ¿qué más dijo? ???? https://t.co/39A5Y6iAEt

#EleccionesEEUU pic.twitter.com/Ayh3uTlAG4 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 2, 2020

Более того: 2 ноября в интервью колумбийскому изданию El Tiempo Байден заявил, что в случае победы на выборах усилит давление на Гавану и «возьмет под защиту спасающихся от репрессий» кубинцев. При этом кубинских эмигрантов демократ намерен использовать «в качестве носителей ценностей свободы и демократии».

Впрочем, многие эксперты уверены, что победа Джозефа Байдена на американских выборах в любом случае пойдет на пользу отношениям США с Кубой.