Готов ли Байден помириться с Островом свободы

Республиканец Джеймс Макговерн призвал Джо Байдена восстановить отношения с Гаваной и предложил свой план действий. Письмо к новому президенту США появилось на официальном сайте конгрессмена. Несмотря на членство в Республиканской партии, Макговерн длительное время выступает за диалог с Гаваной. Он уверен, что уход Трампа с президентского поста дает новый шанс отношениям с Островом свободы.

Так ли это, читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

#UnitedStates | Rep. McGovern asks Biden to improve relations with Cuba, urging him "to act early, quickly and comprehensively to repair the great harm that has been done to US-Cuba relations. https://t.co/ljYbLzW8OR

Конгрессмен предложил вернуться к позитивной повестке в отношениях с Кубой, начатой администрацией Барака Обамы. Сотрудничество Вашингтона и Гаваны с 2014 по 2016 год привело, по его словам, к «расцвету молодого кубинского частного сектора», внедрению инноваций на острове и успехам в борьбе с наркотрафиком и торговле людьми в Карибском бассейне при помощи кубинских специалистов.

Макговерн ссылается на дорожную карту развития отношений, разработанную Вашингтонским офисом по Латинской Америке (WOLA) и Центром демократии в Северной и Южной Америке (CDA). Политик предлагает немедленно исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма, отменить ограничения на денежные переводы и поездки на Остров свободы, а также полностью восстановить работу американского консульства посольства в Гаване «во главе с опытным, высококвалифицированным послом».

С первого дня в Белом доме 45-й президент США проводил политику жесткого давления на Кубу, обещав положить конец «репрессивной диктатуре режима Кастро».

Для кубинцев были ограничены финансовые операции, для всех граждан США были ужесточены правила поездок на Кубу, администрация в Вашингтоне резко сократила авиасообщение и запретила захождение на остров американских круизных лайнеров. Санкции лишили жителей Кубы денежных переводов от родственников за рубежом.

В октябре 2020 года правительство Кубы оценило ущерб от американского эмбарго с апреля 2019 года в 5,5 млрд долларов. Суммарный ущерб от американской блокады оценивается примерно в 145 млрд долларов. С начала блокады острова Вашингтоном в 1961 году Генеральная ассамблея ООН 28 раз осудила политику Белого дома, однако власти США были непреклонны.

«Под занавес» президентского срока Трампа в декабре 2020 года Госдепартамент США внес Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Гавану обвинили в «укрывании колумбийских террористов» из «Армии национального освобождения» (ELN). Российский МИД осудил этот шаг: официальный представитель Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес Кубы «построены по принципу фейк-ньюс».

On December 12, @SecPompeo will travel to New York to participate in a #UNSC meeting on #Iran. During the meeting, he will underscore the Administration’s resolve to address the Iranian regime’s threats through their continued development and proliferation of ballistic missiles. pic.twitter.com/qqJBZsmkEb