Президент и министр здравоохранения Аргентины привились «Спутником V»

Буэнос-Айрес, 21 января. Президент Аргентины Альберто Фернандес и министр здравоохранения Хинес Гарсия привились российской вакциной препаратом против COVID-19. Они стали одними из первых привитых в своей возрастной категории, сообщает аргентинская La Nación.

Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso.



Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo. pic.twitter.com/Eb21kQy25A — Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2021

Hoy en el @hospitalposadas recibí junto al Presidente @alferdez la primera dosis de la vacuna Sputnik.



Agradezco a cada trabajador y trabajadora de la salud que ponen alma, corazón y vida en esta lucha. pic.twitter.com/35hCln6uo5 — Gines González García (@ginesggarcia) January 21, 2021

21 января Национальное управление по лекарственным средствам, продуктам питания и медицинским технологиям (ANMAT) разрешило Министерству здравоохранения Аргентины прививать «Спутником V» лиц старше 60 лет.

«После анализа информации, предоставленной по вакцине, было установлено, что безопасность, иммуногенность и эффективность для возрастной группы старше 60 лет находятся в допустимых пределах», — заявили в ANMAT.

Самым первым аргентинцем старше 60 лет, получившим российскую вакцину, стал министр здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Даниэль Голлан.