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Латинская Америка

Президент и министр здравоохранения Аргентины привились «Спутником V»

Президент и министр здравоохранения Аргентины привились «Спутником V»

Буэнос-Айрес, 21 января. Президент Аргентины Альберто Фернандес и министр здравоохранения Хинес Гарсия привились российской вакциной препаратом против COVID-19. Они стали одними из первых привитых в своей возрастной категории, сообщает аргентинская La Nación.

21 января Национальное управление по лекарственным средствам, продуктам питания и медицинским технологиям (ANMAT) разрешило Министерству здравоохранения Аргентины прививать «Спутником V» лиц старше 60 лет.

«После анализа информации, предоставленной по вакцине, было установлено, что безопасность, иммуногенность и эффективность для возрастной группы старше 60 лет находятся в допустимых пределах», — заявили в ANMAT.

Самым первым аргентинцем старше 60 лет, получившим российскую вакцину, стал министр здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Даниэль Голлан.

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