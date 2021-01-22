Елена Панина: Польша относится к Белоруссии как к «еде»

Руководители Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и Бюро национальной безопасности Польши заявили, что основой безопасности их стран является «независимая демократическая Белоруссия, народ которой решает судьбу своей страны». При этом впервые в консультациях между Варшавой и Киевом принял участие белорусский оппозиционер Павел Латушко.

Однако на протяжении политического кризиса, вспыхнувшего после президентских выборов в Белоруссии, польские власти только и делали, что игнорировали волю белорусского народа. Они беспардонно вмешивались во внутренние дела соседней республики, куда их не приглашали. А потом решили, что представлять Белоруссию должны какие-то оппозиционные деятели, никем не избранные. Одним словом, самозванцы — очередные «Лжедмитрии», к которым в Варшаве давно питают слабость.

Если что и нужно Польше, то только не «независимая демократическая Белоруссия». Империалистическая Варшава исторически рассматривает белорусские и украинские земли как «еду», которую нужно поглотить. После крушения Российской империи польская армия в 1919 году вторглась на Украину, а потом по итогам Рижского мира откусила от Украины и Белоруссии часть территорий, которые вернулись домой лишь спустя 18 лет.

Такую же империалистическую политику Польша пытается проводить и сегодня. Ей нужно дестабилизировать Белоруссию, подорвать ее потенциал и оторвать Минск от России, чтобы белорусы в качестве рабочей силы трудились за бесценок на польскую экономику, как это Варшава уже проделала с несколькими миллионами разоренных украинцев.

К тому же, непонятно, о какой «независимой» Белоруссии грезят в Варшаве и Киеве, когда они сами несвободны. Польша подчинила себя интересам США и не может шага сделать без подсказки из Вашингтона. Об Украине и говорить нечего: она превратилась в одну из самых зависимых стран мира, утратила суверенитет и близка к окончательному превращению в американский протекторат. Так чему польско-украинский тандем может научить Минск?

Очевидно, что сейчас Варшаву и Киев вдохновил приход к власти Джо Байдена. Они рассчитывают, что новая администрация США сделает их главным тараном против Минска, поэтому активизировали шаги по формированию в Белоруссии пятой колонны. История поляков и украинцев так ничему и не научила.