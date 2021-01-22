Ученые РАН поспорили с НАСА об опасности летящего к Земле астероида 2020 YE5

Астрономы НАСА внесли астероид 2020 YE5, который пролетает рядом с Землей 22 января, в список потенциально опасных объектов для нашей планеты. Однако российские ученые заявили ФАН, что опасения американских коллег не разделают.

Ученые обнаружили астероид еще в прошлом году и дали ему название 2020 YE5. Космическое тело летит к Земле со стороны Марса. Астрономам удалось определить его скорость — за секунду он пролетает десять километров. Такой астероид смог бы облететь земную орбиту примерно за час. Для сравнения, МКС один виток вокруг Земли совершает за 93 минуты.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Дмитрий Вибе считает, что наша планета может повлиять на траекторию полета этого космического объекта, но не настолько, чтобы он упал на Землю.

«Будучи на расстоянии 400 тысяч километров от Земли астероид обязательно изменит свою траекторию, потому что на него действует земное притяжение. Но это очень незначительное изменение, и если мы говорим, может ли он свернуть со своего пути и упасть на Землю, это вовсе невозможно», — утверждает собеседник ФАН.

По словам старшего научного сотрудника Института астрономии РАН Сергея Нароенкова, по земным меркам это большой объект, но в космических масштабах — не такой уж и огромный.

«Астероид 2020 YE5 минимально сблизится примерно на одно расстояние от Земли до Луны, а если быть точнее, на 437 тысяч километров. Размеры этого объекта определены оптическими наблюдениями — его длина составляет порядка 30 метров», — объясняет Нароенков.

Небесное тело пройдет буквально впритирку с Землей. Именно это и настораживает американских астрономов. Российские ученые продолжают настаивать, что в приближающемся космическом страннике ничего примечательного.

«Хоть и редко, но все же на таком расстоянии космические объекты пролетают несколько раз в год», — утверждает профессор Вибе.

Только за первую декаду января рядом с Землей уже пролетело четыре космических обломка, гораздо крупнее астероида 2020 YE5. Да и в пятницу, 22 января, мимо Земли пролетит не только этот космический странник. Ему компанию составят еще три астероида. А в субботу, 23 января, по словам Сергея Нароенкова, можно будет наблюдать объект, который в десять раз крупнее разрекламированного астероида.

«22 января рядом с Землей пролетят сразу четыре космических объекта из тех, которые нам известны. Четыре астероида сближаются с нашей планетой в этот день, а на следующий — пролетит еще один астероид длиной примерно 250 метров», — утверждает сотрудник Института астрономии РАН.

Но и этот космический гигант размером в два футбольных поля будет абсолютно безопасен для землян — он пролетит на расстоянии порядка 60 миллионов километров от нашей планеты. И траектории всех этих объектов ученым хорошо известны. Существующая математическая модель позволяет точно рассчитать полет любого астероида, обратил внимание собеседник ФАН.

«Астероиды могут менять свои орбиты, но все эти эффекты моделируются и рассчитываются математически. Мы знаем, как тот или иной астероид себя поведет при определенном сближение с планетой, потому что, например, он с Марсом может сблизиться и поменять орбиту», — рассуждает Нароенков.

Астрономы рассчитали, что астероид 2020 YE5 сблизится с Землей вечером 22 января. По московскому времени это произойдет в 17 часов 08 минут. Если позволит погода, его можно будет наблюдать в телескоп.

Что же касается реально опасных космических объектов, то, по словам российских астрономов, в ближайшее десятилетие нашей планете ничего не угрожает.

Единственный астероид, из-за которого нет единого мнения у ученых, — гигантский космический обломок Апофис. Его назвали в честь древнеегипетского бога — огромного змея-разрушителя, живущего в подземном мире и пытающегося уничтожить Солнце. Открытый в 2004 году объект размером в 325 метров уже пролетал мимо Земли в 2013 году.

Некоторые эксперты утверждают, что в 2069 году космический обломок может столкнуться с Землей и последствия для человечества станут катастрофическими. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте при столкновении составит 506 мегатонн. Это в десять раз превышает мощность взрыва «Царь-бомбы», взорванной СССР на полигоне «Сухой нос» в 1961 году.

Но это лишь предположения. Дата апокалипсиса Апофиса уже несколько раз переносилась. В 2029 году, когда астероид в очередной раз приблизится к Земле, астрономы оценивают вероятность столкновения в 2,7%. Тем не менее, в России, Европе и США разрабатываются программы по изменению траектории космического обломка.