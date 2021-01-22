Киев тратит миллиарды долларов на плавучий хлам для ВМС Украины

Большие траты Украины на усиление военно-морских сил в реальности отвечают интересам не только ДНР и ЛНР, но и России. К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший недавние заявления украинской стороны.

Аппаратура… не «аппаратурит»

20 января из Одессы совершил свой второй в этом году выход в море на испытания новейший средний разведывательный корабль ВМСУ, с целью троллинга «москалей» получивший звонкое название «Симферополь».

Ну как новейший? Относительно, конечно.

Будущий украинский морской разведчик еще в советские времена был заложен как обычный рыболовецкий траулер проекта 502ЕМ. С распадом СССР достройка корабля была остановлена, и в последующие годы его корпус долго ржавел на задворках киевского судостроительного предприятия «Ленинская кузница».

Потом владельцем «Кузницы» стал некто Петр Порошенко, после госпереворота в Киеве удачно проскочивший в украинские президенты. Затем в рамках компании декоммунизации завод спешно переименовали в «Кузницу на Рыбальском». Правда, осуществлять постройку современных боевых кораблей изрядно деградировавший после 1991 года завод уже не мог.

Тем не менее, поскольку судостроительное предприятие принадлежало Порошенко, оно внезапно превратилось в «кузницу ВМСУ». Так щедро финансируемый из госбюджета киевский завод принялся клепать для украинских военных моряков малые бронированные артиллерийские и десантно-штурмовые катера. Вот только эти полукустарные поделки для реальных боевых действий в море не годились от слова «совсем».

Старый корпус траулера в качестве современной платформы для разведоборудования, по меркам XXI века, тоже выглядел, честно говоря, архаикой. Но разве это повод для того, чтобы президент украинского государства отказался от идеи немножечко подзаработать грошей на гособоронзаказе? Нет, конечно. И 23 апреля 2019 года на «Кузне» состоялся торжественный спуск на воду «новейшего» среднего разведывательного корабля!

Дальше в судьбе «Симферополя» было много приключений. Перед аудитом расходов на постройку «Кузницей» новых единиц для ВМСУ на корабле «внезапно» вспыхнул пожар. Во время первых же испытаний в море выяснилось, что ход у бывшего траулера слишком мал и за кораблями КЧФ он не сможет угнаться даже при попутном ветре. Наконец, разведывательная аппаратура украинского производства, смонтированная на «Симферополе», почему-то не «аппаратурила» и не разведывала.

Первоначально по контракту предполагалось ввести маленький (водоизмещение — всего 1220 тонн) «разведчик» в строй до 20 сентября 2019 года. Но устранение непрерывно всплывающих недоработок постоянно заставляло сдвигать эту дату вправо. В начале 2021 года у Минобороны Украины терпение лопнуло. За несвоевременное изготовление и поставку разведывательного корабля под госгарантии на сумму 529 млн гривен украинские вояки решили выкатить «Кузнице» иск.

Объект дерибана

Как киевский завод теперь будет отдуваться за «инициативы» пана Порошенко, неплохо заработавшего на махинациях с распределением гособоронзаказа, не совсем понятно. Зато со всей определенностью можно сказать, что история с украинским морским «разведчиком», построенным прежде всего с целью личного обогащения ряда высокопоставленных лиц в Киеве, крайне типична для украинского подхода к созданию национальных ВМС.

С самого момента своего появления после развала Советского Союза ВМСУ для Киева являлись не столько элементом укрепления обороноспособности государства, сколько объектом дерибана, откровенного воровства, а также способом получения разнообразных откатов и взяток. Именно этим объясняется тот удивительный факт, что полученные украинцами при разделе советского Краснознаменного Черноморского флота 137 плавединиц уже к 2012 году «ужались» до двух-трех десятков. Ну а воссоединение Крыма с Россией и потеря Севастополя окончательно отправили ВМС Украины в нокдаун.

Думаете, после этого подход украинского военно-политического руководства к «строительству» своего «флота» изменился? Ничуть не бывало! Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить гешефты пана Порошенко на его «Кузнице» с «Гюрзами», «Кентаврами» и «Симферополем».

Но, быть может, что-то изменилось после того, как президентом «незалежной» стал Владимир Зеленский? Оказывается, тоже нет. Обратимся за помощью к основателю и главному редактору заблокированного в России интернет-портала «Цензор.НЕТ» Юрию Бутусову. Тот, конечно, русофоб каких поискать. Но у Бутусова имеется одно крайне полезное для нас свойство — он не умеет держать язык за зубами. Его оттерли от государственной кормушки после прихода к власти Зеленского, и бывшего «героя» Евромайдана это сильно задело. Он принялся чуть ли не круглосуточно критиковать в своем Facebook действия новой киевской администрации, периодически выбалтывая весьма любопытные вещи.

Вот, например, новый командующий ВМСУ (прежнего при Зеленском выгнали взашей) контр-адмирал Алексей Неижпапа объявил, что в 2020 году Украина договорилась о приобретении аж 52 (!) корветов, ракетных и патрульных катеров, а также одного дивизиона с береговыми ракетными комплексами «Нептун» общей стоимостью почти 4 миллиарда (!!) долларов. Словом, еще чуть-чуть — и Черное море содрогнется от мощи жовто-блакитного гранд-флита.

На самом деле, нет.

Во-первых, потому что главную военно-морскую тайну Украины, то есть ответ на вопрос «Где деньги, Зин?», Неижпапа так и не озвучил. Соответственно, заявление контр-адмирала о том, что нищая «незалежная» где-то наскребет 4 «ярда» на пополнение ВМСУ, пока выглядит как ненаучная фантастика.

Во-вторых, о прочих любопытных аспектах амбициозных планов Неижпапы весьма доступно (кстати — на русском языке!) написал в своем Facebook пан Бутусов.

«Не предназначены для морской войны»

Начнем с американских патрульных катеров Mark VI, 16 единиц которых Киеву обойдутся примерно в 600 млн долларов.

Мнение Бутусова:

«Патрульные катера не предназначены для морской войны против боевых кораблей. Безусловно, Mark VI куда более эффективен для прибрежных операций в Черном море, чем катера типа «Гюрза», но чем объяснить такой большой объем закупок таких узкоспециализированных катеров, если США купили всего 12 Марк VI на весь свой флот? Зачем тратить такие огромные средства программы помощи и госбюджета?»

Французские патрульные катера FPB-98 Mk.1 — 20 единиц за 160 млн долларов? Бутусов:

«Боевую ценность анализировать нечего: катера пограничников могут выполнять весьма узкие задачи по береговой охране и охране экономической зоны».

5 турецких корветов типа Ada ориентировочной стоимостью свыше 260 млн долларов за каждый корабль? Наш обиженный русофоб отмечает, что они являются достаточно крупными кораблями, однако не имеют сколько-нибудь серьезной системы ПВО.

Плюс к этому большинство корабельных систем для турецких корветов изготавливаются в США, Италии, Германии и Франции. Между тем, 14 февраля 2020 года Штаты ввели санкции против руководства турецкой оборонной промышленности, и в тот же день… министр обороны Украины заявил о контракте с турками. О каких турецких корветах для Украины вообще может идти речь, если без сотрудничества с США и НАТО турки просто не смогут их достроить?

Впрочем, продолжим.

8 британских ракетных катеров, чья постройка обойдется Украине в 1,6 млрд долларов? И вновь Бутусов:

«У нас нет большого числа островов, удобных для засадных действий ракетных кораблей, противник имеет базы близко к нашим портам и полностью контролирует всякую активность в них… У нас даже военно-морские базы не прикрыты современными средствами ПВО, у нас нехватка средств дальней морской разведки и целеуказания для наведения дальнобойных ракет».

Ну а как же, в конце-то концов, широко распиаренный украинскими СМИ береговой противокорабельный ракетный комплекс «Нептун»? Так под него Украина даже не смогла создать шасси. Как выяснилось, пусковые установки ракет придется монтировать на шасси Tatra чешского производства, стоимость которых составит… до 50% всех затрат на создание дивизиона «Нептунов». А ведь иностранное шасси подразумевает еще и последующие крупные выплаты чешской стороне за сервисное обслуживание и поставку запчастей…

Но и это еще не все. Вновь слово Бутусову:

«Проблема «Нептуна» в том, что это новая техника, и в процессе освоения будут выявляться недостатки, требующие доработки, отладки. Также проблемой является разведка и целеуказание: для этого дивизион должен быть обеспечен радарами и станциями радиоэлектронной разведки. Оптимально также прикрытие мобильными средствами ПВО. Необходима подготовка квалифицированных расчетов, сохранение специалистов на длинных контрактах».

Где логика? В кармане!

Проще говоря, колоссальные затраты на усиление ВМСУ, запланированные Киевом, в ближайшем будущем к реальному повышению боевой мощи (точнее — немощи) украинской корабельно-катерной группировки в Черном и Азовском морях не приведут. Зато Украина обеспечит загруженность иностранных предприятий, а ряд нужных лиц в Киеве получит неучтенный госорганами крупный доход.

«Где логика?» — восклицает в конце своего спича пан Бутусов.

«В кармане, конечно», — ответим ему мы. В кармане тех, кто в Киеве продолжает наживаться на ВМСУ, продолжая тем самым сохранять этот вид украинских вооруженных сил, полный плавучего хлама, в форм-факторе симулякра — и посмешища в условиях войны.

И знаете, это хорошо. Пусть Украина и дальше тратит деньги не на усиление своих войск в Донбассе, а на удовлетворение личных амбиций и тяги к стяжательству представителей украинского военно-политического Олимпа. Тем самым последние действуют в интересах защитников ДНР и ЛНР, а значит — и в интересах России.

Что же до перспектив появления в Одессе корветов турецкой постройки и прочих «анонсов» Неижпапы, то здесь все просто. У РФ на южном направлении имеется КЧФ, а также непотопляемый «ракетоносец» и «авианосец» Крым, в любой момент гарантирующие Москве реализацию в черноморско-азовской акватории правила «против лома нет приема». А вот с этим украинское руководство, если оно окончательно еще не сошло с ума, обязано постоянно считаться.