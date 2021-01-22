Миссия ООН в Ливии объявила сроки выдвижения кандидатов в переходное правительство

Нью-Йорк, 22 января. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) объявила, что кандидаты в объединенное переходное правительство должны быть выдвинуты в течение ближайшей недели, сообщает информационное агентство Al Arabiya.

Голосование по определению состава временного органа исполнительной власти североафриканского государства состоится в феврале 2021 года, отметили в международной организации. Полномочия его членов будут ограничены по времени и распространятся на период до проведения в стране единых выборов, намеченных на 24 декабря текущего года.

В начале недели участники Форума политического диалога по Ливии проголосовали за механизм избирательного процесса, который предварительно был единогласно одобрен Консультативным комитетом в Женеве. Также 75 делегатов из трех регионов согласовали процедуру формирования переходного правительства.

Так, согласно решению большинства представителей Триполитании, Киренаики и Феццана, в ближайшие несколько дней будут выдвинуты кандидаты на временные посты. Это необходимо для осуществления должного контроля за подготовкой к выборам в конце года. По данным СМИ, премьер-министр и три члена переходного правительства будут объявлены с 1 по 5 февраля по итогам очередной сессии форума в Швейцарии.

Напомним, участники межливийских переговоров при поддержке ООН пришли к компромиссу относительно даты проведения волеизъявления. Все три региона рассчитывают, что по его завершении сформируются новые легитимные органы исполнительной власти, которые будут функционировать в интересах всей страны.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Высшая избирательная комиссия (ВИК) Ливии на 70% готова к проведению выборов.