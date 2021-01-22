Демарш Лондона в G7 намекнул на прекращение пандемии COVID-19 к лету

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил на днях о том, что очередной саммит G7, также известной как «Большая семерка», состоится в этом году в очном формате на курорте Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл. Точная дата мероприятия, участвовать в котором приглашены также лидеры Индии, Южной Кореи и Австралии, не называется, но, по слухам, скорее всего, это будет конец мая — начало июня.

Казалось бы, не слишком значимая новость. Но на самом деле в ней прекрасно почти все. Разберем это «почти все» по пунктам.

Первое и сразу второе — очный формат и время проведения. Совсем недавно, 12 января, тот же Джонсон говорил, что встреча лидеров G7 должна состояться в онлайн-режиме в конце февраля. Что же случилось за прошедшие четыре дня? Борис самостоятельно передумал или же получил новые вводные?

И как это может быть связано с такими одновременными знаковыми событиями, как окончательный отказ 45-го президента США от продолжения борьбы за Белый дом и смерть главы Edmond de Rothschild Group барона Бенджамина де Ротшильда от сердечного приступа на 58-м году жизни в родовом поместье Chateau de Pregny (муниципалитет Преньи-Шамбези, кантон Женева, Швейцария)? Может быть, и никак не связано. Хотя вряд ли.

Помимо всего прочего, заявка Джонсона означает, что всемирную пандемию COVID-19 решено свернуть уже к лету текущего года — «мавр сделал свое дело, мавр может уходить». В противном случае про очный формат саммита не шло бы и речи.

Третье. За Соединенными Штатами не сохранено неиспользованное ими в 2020 году право формального проведения саммита «Большой семерки» в 2020 году. Тогда, напомним, запланированная на июнь встреча в Вашингтоне была перенесена на сентябрь — из-за разгула коронавирусной инфекции, а в сентябре лидеры G7 отказались лично приезжать в американскую столицу по той же причине (а также — из-за возможного участия в саммите президента России Владимира Путина, на чем настаивал Дональд Трамп).

Тогда 45-й президент США, уверенный в своей победе на выборах 3 ноября, вообще отменил встречу лидеров «Большой семерки» — видимо, рассчитывая в 2021 году все-таки настоять на своем. Но у него «не срослось». А Джо Байдена (или, тем более, Камалу Харрис, с ее ямайскими рабовладельческими корнями) в Лондоне «праздновать» явно не собираются.

Поэтому теперь Америка таким хитрым трюком лишена «права хода», а следовательно, по факту, — и былого лидерства в рамках «коллективного Запада». На это место уже явно и всерьез претендует Соединенное Королевство, видимо, вновь глядящее на США как на потенциально зависимую территорию.

Четвертое. Той же цели служит предложенное Джонсоном участие в саммите 2021 года Индии, Южной Кореи и Австралии. Эта идея видится первым шагом на пути преобразования «Большой семерки» в «Большую десятку», где страны Содружества наций во главе с Великобританией будут иметь четыре голоса из десяти (а если вместе с той же Южной Кореей — и все пять).

Разумеется, все это будет продвигаться под флагом усиления организации, поскольку она в своем нынешнем составе (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) давно утратила бесспорное мировое лидерство. Мол, G7 — это слишком мало, а G20 — слишком много и плохо управляемо. А вот G10 — в самый раз. Под гарантии Лондона.

Пятое. В таком случае Соединенное Королевство получает в свои руки фактические права арбитража в американо-китайских отношениях. Это дополнительно укрепляет его новую-старую роль глобального лидера, во многом утраченную по итогам Второй мировой войны — пусть даже Елизавета II все помнит.

Шестое. В таком случае Британия получает в свои руки дополнительные средства давления на Россию, которой уже объявлена «война спецслужб», для фактического пересмотра сложившегося между Москвой и Лондоном modus vivendi. Вспомним в этой связи недавнее введение в британскую Палату лордов Евгения Лебедева как «барона Сибирского».

Наконец, седьмое — последнее по месту, но не по значению. Столь блестящие перспективы наверняка повлияют на стремление Шотландии и Северной Ирландии покинуть Соединенное Королевство, сделав такой выход куда менее привлекательным и, соответственно, куда менее вероятным.