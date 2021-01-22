Дмитрий Пучков рассказал о том, как Байден победил на выборах по заветам Ленина

При капитализме СМИ создаются для получения прибыли и поддерживают действующую власть ради хорошего заработка. Об этом в беседе с ФАН рассказал писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков.

Он прокомментировал новость о том, что конгрессмены из числа демократов призвали руководство Facebook, Twitter, YouTube и других социальных сетей изменить алгоритмы подбора рекомендованных публикаций. Отмечается, что таким образом планируется предотвратить распространение экстремистского контента. По мнению писателя, подобные меры носят характер откровенной цензуры, призванной бороться с республиканцами.

«Они все время этим занимаются. Как только забанили действующего президента Трампа, по-моему, сразу стало ясно, что это такое и кто этим управляет», — сказал собеседник.

Дмитрий Пучков также отметил, что владельцы соцсетей не будут выступать против инициативы демократов.

«Марк Цукерберг, видя, кто приходит к власти и с кем придется сотрудничать, как бизнесмен, естественно, будет поддерживать то, что от него требует новый президент. Ничего удивительного тут нет. При капитализме все СМИ созданы для того, чтобы приносить владельцу деньги. А с кем он может хорошо заработать? Только с действующей властью. Соответственно хозяин подстраивается под тех, кто сейчас у руля. Структуры работают, чтобы держать у власти конкретных людей и не подпустить никого другого», — пояснил публицист.

При этом он отметил, что блокировка аккаунта теперь уже бывшего президента США соответствует заветам Владимира Ленина, согласно которым, во время революции, первыми должны быть захвачены почта, телеграф и телефон.

«Люди, которые стоят за Байденом, гораздо прозорливее. Пока Трамп писал посты в Twitter, они управляли этой соцсетью и забанили его», — отметил писатель.

Кроме того, Дмитрий Пучков указал на типичный случай политики двойных стандартов со стороны властей США.

«Обратите внимание, что это касается только того, что происходит на территории Соединенных Штатов. Там все эти безобразия и призывы к мятежу администрация хочет пресекать. А если это касается, например, России, то американцы призывают усилить давление на российскую часть Facebook, Twitter, чтобы все бежали по первому зову устраивать государственный переворот», — подытожил блогер.

Ранее писатель рассказал о том, что Россия не контролирует на своей территории информационную политику YouTube.