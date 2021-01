Адвокаты Бразилии обвинили Болсонару в преступной халатности в борьбе с COVID-19

Бразилиа, 22 января. Президента Бразилии вновь обвинили в преступном бездействии перед лицом пандемии коронавируса. Жалобу в комиссию по правам человека Организации американских государств (OEA) направил Федеральный совет ордена адвокатов Бразилии (OAB), сообщает бразильское издание Folha de São Paulo.

Адвокаты требуют, чтобы OEA признала, что правительство Жаира Болсонару нарушило статьи Американской конвенции по правам человека, допустив коллапс системы здравоохранения в штате Амазонас.

Система здравоохранения столицы бразильского штата Амазонас города Манаус не выдержала нагрузки из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. К 15 января больницы оказались переполнены; более 750 пациентов с коронавирусом были переведены в медицинские учреждения других регионов Бразилии.

Не менее 30 жителей Манауса скончались из-за острой нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ. В настоящее время федеральные власти Бразилии пытаются обеспечить поставки кислорода для больных.

-Na tarde de (16/01), um KC-390 decolou às 17h09 de Guarulhos/SP com destino a Manaus/AM, transportando mais 5 tanques de oxigênio líquido. Na noite do dia (16/01), a aeronave pousou às 19h40 no destino e descarregando o equipamento. -Mais informações nas postagens anteriores! pic.twitter.com/dmqvOGmOLl

Профсоюзы штата Амазонас между тем, договорились о поставках кислородных баллонов из Венесуэлы.

Covid-19 em Manaus: caminhões com oxigênio venezuelano chegam à capital do Amazonas



Chegaram na noite de terça-feira a Manaus caminhões com oxigênio doado pela Venezuela. A ajuda chega no momento em que o estado sofre escassez em meio à segunda onda da pandemia de coronavírus pic.twitter.com/BYQaZwrjiu