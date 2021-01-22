Адвокаты Бразилии обвинили Болсонару в преступной халатности в борьбе с COVID-19

Бразилиа, 22 января. Президента Бразилии вновь обвинили в преступном бездействии перед лицом пандемии коронавируса. Жалобу в комиссию по правам человека Организации американских государств (OEA) направил Федеральный совет ордена адвокатов Бразилии (OAB), сообщает бразильское издание Folha de São Paulo.

Адвокаты требуют, чтобы OEA признала, что правительство Жаира Болсонару нарушило статьи Американской конвенции по правам человека, допустив коллапс системы здравоохранения в штате Амазонас.

«Просим указать (федеральным властям Бразилии. – Прим. ФАН) на необходимость немедленного исполнения международных договоров в области прав человека, таких как право на охрану здоровья и жизни и на достойное лечение», — заявили в OAB.

OAB denuncia governo Bolsonaro à OEA por omissão no combate à epidemia da Covid-19 https://t.co/hXfVe3YMO1 — Folha de S.Paulo (@folha) January 21, 2021

Коллапс в Амазонасе

Система здравоохранения столицы бразильского штата Амазонас города Манаус не выдержала нагрузки из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. К 15 января больницы оказались переполнены; более 750 пациентов с коронавирусом были переведены в медицинские учреждения других регионов Бразилии.

Не менее 30 жителей Манауса скончались из-за острой нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ. В настоящее время федеральные власти Бразилии пытаются обеспечить поставки кислорода для больных.

-Na tarde de (16/01), um KC-390 decolou às 17h09 de Guarulhos/SP com destino a Manaus/AM, transportando mais 5 tanques de oxigênio líquido. Na noite do dia (16/01), a aeronave pousou às 19h40 no destino e descarregando o equipamento.



-Mais informações nas postagens anteriores! pic.twitter.com/dmqvOGmOLl — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 17, 2021

Профсоюзы штата Амазонас между тем, договорились о поставках кислородных баллонов из Венесуэлы.

Covid-19 em Manaus: caminhões com oxigênio venezuelano chegam à capital do Amazonas



Chegaram na noite de terça-feira a Manaus caminhões com oxigênio doado pela Venezuela. A ajuda chega no momento em que o estado sofre escassez em meio à segunda onda da pandemia de coronavírus pic.twitter.com/BYQaZwrjiu — UOL Notícias (@UOLNoticias) January 20, 2021

По информации Folha de São Paulo, Минздрав Бразилии еще 8 января знал о резком росте заболеваемости и нехватке медицинского оборудования в Манаусе. Генпрокуратура страны начала предварительное расследование против министра здравоохранения Эдуарду Пазуэллу, губернатора Амазонаса Уилсона Лимы и бывшего мэра Манауса по подозрению в неисполнении должностных обязанностей.

Цель всеобщей критики

С начала пандемии COVID-19 президент Бразилии Жаир Болсонару стал объектом резкой критики за недооценку угрозы общественному здоровью, рекламу противовирусных препаратов с недоказанной эффективностью и слишком позднее начало массовой вакцинации.

Ранее Ассоциация бразильских врачей обвинила президента страны в геноциде и преступлениях против человечности и направила запрос на расследование в Международный уголовный суд. В ведомстве ответили, что указанные действия Болсонару «остаются вне его юрисдикции».